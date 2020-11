'València Cuina Oberta 2020' presenta la seua novena edició amb "qualitat, creativitat i talent com a bases"

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i el regidor de Turisme de l'Ajuntament de València, Emiliano García, han presentat aquest dilluns la novena edició de 'València Cuina Oberta 2020', que se celebrarà del 19 al 29 de novembre, una iniciativa que tindrà com a bases "la qualitat, creativitat i talent dels restaurants i els productes de la Comunitat Valenciana" i en la qual els assistents podran gaudir de l'alta cuina "al millor preu" i amb "la tranquil·litat i la garantia" d'una hostaleria i socialització "segures, possibles, i amb bon gust".

Una vegada més, l'esdeveniment està organitzat per Visit València amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana i el Patronat de Turisme de la Diputació valenciana.

La present edició, en la qual participaran un total de 55 restaurants de la ciutat i la província, té l'objectiu de "fomentar el consum" i "dinamitzar l'economia de la ciutat i la província" de València, així com "posar en valor" els productes de la Comunitat a través del catàleg del Banc de Llavors, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Les reserves es poden realitzar des d'aquest dilluns a través de la pàgina web www.valenciacuinaoberta.com.

Aquesta iniciativa contempla, a més, un concurs al millor menú 'Mode VALÈNCIA ON tardor 2020', el jurat del qual està compost per Vanessa Pérez, barman valenciana primera dona a representar a Espanya en el Concurs Internacional de Bartenders a la Xina en el 2019; Vicky Sevilla, xef del restaurant a Sagunt Arrels, nominada al Premi Cuiner Revelació 2020; Elvira Chorques, ramadera i veterinària que dirigeix una gran explotació ramadera ecològica d'oví-caprí a Enguera i també compta amb una explotació en ecològic de cereals, olivar i fruiters; Jose Enrique, gerent d’IGP Cítrics Valencians, i Ana Illueca, ceramista i dissenyadora de la vaixella de Begoña Rodrigo en La Saleta (Menú Espolí). En la passada edició, va ser triat com el millor menú 'Manera VALÈNCIA ON' l'elaborat per Vicente Patiño, delRestaurant Saití.

Finalment, cal destacar la col·laboració de Bodegas Vicente Gandia, que oferirà una copa de cava Hoya de Cadenas a aquells comensals que presenten i validen el codi QR amb la Targeta València ON.