Cvirus.- La Comunitat realitza el primer transport pilot amb dron de material sanitari a Espanya i el segon europeu

Aquest projecte, impulsat pel govern valencià -amb finançament de la Conselleria d'Innovació- i realitzat per la Universitat Politècnica de València (UPV) en col·laboració amb diverses institucions i empreses, és una de les iniciatives seleccionades per la Crida al Sistema Valencià de la Innovació llançada al març del 2020 per a impulsar propostes "noves" en la lluita contra la Covid-19.

El vol entre Fira València i l'hospital Arnau de Vilanova, en el qual s'ha traslladat un kit de primera intervenció Covid -una mascareta, guants, ulleres, bus i un test ràpid- ho han completat altres dos. Per a possibilitar els tres recorreguts s'ha establit un Lloc de Comandament Avançat, gestionat i coordinat per l'Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències en col·laboració amb la UPV.

El segon dels vols ha transportat des de l'hospital comarcal Francesc de Borja de Gandia (València) fins al centre de salut El Grau i la residència de majors Solimar Daimús diferent material sanitari i mostres biològiques, mentre que amb l'altre s'ha portat equipament des de l'aeròdrom de Setaigües (València) a diferents zones rurals de l'entorn.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidit l'acte convocat per a realitzar el vol des de Fira València juntament amb les conselleres d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual; la de Sanitat, Ana Barceló, i Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i la delegada del Govern, Gloria Calero. Així mateix, han assistit el rector de la UPV, Francisco Mora; el director general de Fira València, Enrique Soto, i representants d'emergències i cossos policials entre uns altres.

Puig ha afirmat que la Comunitat Valenciana està a l'avantguarda en el transport de material sanitari i d'emergències, medicines o mostres de laboratori amb drons i ha afirmat que aquesta és una proposta "fonamental per al present" que obri "una dimensió extraordinària per a tota la logística", al mateix temps que ha ressaltat les iniciatives que s'engeguen poden generar "una major capacitat de resposta davant les emergències".