Oltra afirma que s'està estudiant els brots massius en residències per a comprovar si han complit les mesures

Oltra ha considerat "obvi" que quan creix el contagi comunitari el virus acaba entrant en les residències, però ara "cal esbrinar, juntament amb la Conselleria de Sanitat, a fons per què s'ha estès d'aquesta manera per damunt de la mitjana" i "què ha passat amb la part reservada a aïllament".

Oltra ha recalcat que les mesures de protecció actuals són "suficients", però el que cal veure és si "les mesures s'han complit quan existeix un brot tan estès". Així, ha recordat que han de reservar un 10% per a aïllaments i ha apuntat que el contagi es produeix per personal extern, per la qual cosa totes disposen d'un "inventari estricte de qui entra o ix per a poder realitzar la traçabilitat".