Compromís tractarà de millorar els PGE amb esmenes que defendrà des de "una exigència màxima" però sense línies roges

Baldoví ha oferit una roda de premsa juntament amb els portaveus de Compromís, Mónica Oltra i Joan Ribó, en la qual ha explicat que estan ultimant les esmenes que presentaran els PGE, el termini conclou demà, que seran "poques" però "molt raonables" perquè siguen aprovades i de fet ha destacat la disposició que li ha traslladat en converses la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a incorporar alguna.

Baldoví ha recalcat que els comptes de 2021 són millors que els anteriors perquè inclouen compromisos de l'acord d'investidura i així les inversions previstes per a la Comunitat Valenciana s'acosten al seu pes poblacional, que era "un dels punts essencials".

Sobre aquest tema, ha insistit en la necessitat de crear un Fons d'Anivellament fins que hi haja un nou model de finançament autonòmic que ajudaria les comunitats pitjor finançades a fer front a les despeses de la pandèmia.

En eixe sentit, ha assenyalat que dels 13.400 milions d'euros que el Govern distribuirà entre les CA "s'han de repartir en funció de les necessitats i una "quantitat molt xicoteta" de 2.000 milones serviria per a igualar les regions que estan per sota de la mitjana com són la Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia, Castella -La Manxa i Galícia.

A més, entre les esmenes que presentaran en el plànol cultural es troba la digitalització dels fons IVAM i el Museu de Belles arts, incrementar la dotació al Palau de les Arts d'acord amb el que aporta l'Estat a contenidors culturals de "similar importància" i una última de "calaix" perquè és "de justícia" és augmentar l'aportació a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), que té la presidència estatal, ja que el 60% de totes les societats musicals d'Espanya estan a la Comunitat. No obstant açò, ha retret els PGE solament consignen 8.000 euros quan hi ha societats úniques federacions que perceben més.

PEL BON CAMÍ

Per la seua banda, el també alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat que "després de molts anys és la primera vegada" que els PGE "van pel bon camí per a les inversions de la ciutat", però "una mica lents". "Volem que agafen velocitat", ha assenyalat.

Així mateix, ha destacat que el Govern d'Espanya ha assumit la part del deute associat al crèdit de l'ICO -380 milions d'euros-, dels diners que es devien al Port de València encara que queda el derivat financer que el Consorci va contractar amb el Banc Santander per a cobrir el risc del crèdit de l'ICO

En eixe sentit, ha destacat els 38 milions per al transport de l'àrea metropolitana com reclamava des del 2015, No obstant açò, en infraestructures ferroviàries ha lamentat que per al túnel passant s'inclouen "solament" tres milions d'euros per al 2022, deu milions per a 2023 i 60 milions el 2023 amb el que aquesta obra "quedarà fora dels fons europeus". En definitiva, són "uns pressupostos que van pel bon camí però que no inclouen totes les necessitats i per açò presentarem esmenes parcials".

Finalment, la portaveu de Compromís i vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives ha destacat que ha valorat que el Govern eleve l'any pròxim les seues aportacions a la llei de Dependència fins a un 40% però ha recordat que la llei marca que l'Estat ha de finançar la mitat del cost. De la mateixa manera, també ha exigit que s'abone el deute per l'atenció sanitària a desplaçats d'altres autonomies.