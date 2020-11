Cooperació.- La Generalitat recorre la sentència del cas Blasco en considerar que s'actuava "com a grup criminal"

A més, la sentència aplica a Tauroni i Blasco l'atenuant de reparació del dany a les seues condemnes pels delictes, entre uns altres, de malversació continuada de cabals públics i falsedat en document públic. En el cas de Llinares, la condemna va ser per malversació de cabals públics, prevaricació administrativa i falsedat en document oficial.

L'Advocacia de la Generalitat exposa en el seu recurs que, tal com reconeixen els fets provats en la sentència, Blasco, Tauroni i Llinares convenien i coneixien les irregularitats entorn de l'execució dels projectes de cooperació i el desviament de fons de les subvencions, "la qual cosa posa de manifest que actuaven com a organització o grup criminal".

Tal com planteja el recurs, "les accions conjuntes entre els condemnats van confluir de forma clara en el desviament dels diners, la destinació dels quals hauria d'haver sigut subvencionar les accions de cooperació i no el seu benefici propi".

Així mateix, la citada sentència aplica a Blasco i Tauroni l'atenuant de reparació parcial del dany perquè els condemnats havien començat a rescabalar a la Generalitat part dels fons malversats. L'Advocacia de la Generalitat discrepa en el seu recurs de l'aplicació d'aquest atenuant "atés que en cap moment s'ha quantificat el dany realment causat a l'erari públic pels condemnats".

En aquest sentit, sol·licita que siga l'òrgan penal el que quantifique la responsabilitat civil perquè si no hi ha constància de qual és el dany per a l'erari públic no es pot calcular en quina mesura el dany ha sigut reparat.

La sentència de l'Audiència Provincial pretenia que fora el Tribunal de Comptes i no el propi òrgan penal el que fera la citada quantificació. L'Advocacia de la Generalitat distingeix en el recurs la responsabilitat civil de la comptable, derivada de la no justificació de les subvencions concedides. Aquesta última quantificació sí que correspondria al Tribunal de Comptes en el moment en què la Generalitat acudisca a ell per a sol·licitar el reintegrament de les ajudes atorgades.

"FINS A L'ÚLTIM EURO QUE VAN ROBAR"

En aquest sentit, la consellera de Cooperació, Rosa Pérez Garijo, ha afirmat que continuarà treballant "perquè els autors d'aquests delictes retornen a les arques públiques fins a l'últim euro que van robar dels diners dels contribuents, uns fons dirigits a les persones més desfavorides a través de projectes de cooperació internacional en països empobrits".

Així mateix, Pérez Garijo reitera, en un comunicat, la seua voluntat que "els culpables d'aquest espoli estiguen a la presó tots els dies que els corresponen i ni un menys".