La impactante campaña de Madrid contra la Covid: "¿A quién tumba esta ronda de chupitos? A tu abuela, tu padre..."

No descuidar ni un ápice la responsabilidad individual, que es clave para seguir luchando contra la Covid-19. Con este objetivo, la Comunidad de Madrid ha lanzado una ambiciosa campaña publicitaria, que podrá verse desde este martes. Se trata de anuncios "muy duros pero absolutamente necesarios", según ha valorado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación.

La campaña, como en tiempos hiciera la Dirección General de Tráfico (DGT), contiene mensajes que tratan de remover la conciencia del espectador, en especial de los más jóvenes, un colectivo en el que se están dando bastantes incumplimientos de las medidas.

"Todo el esfuerzo que hemos realizado en la Comunidad de Madrid tiene sus frutos, pero hay que ir mucho más allá. No vale de nada si los ciudadanos no nos ayudan y todos en el ámbito privado echamos una mano, en aquellos rincones donde las administraciones no podemos estar", ha señalado la presidenta. "Nos necesitamos todos a todos", ha aseverado.

El Gobierno autonómico ha invertido más de tres millones de euros en una iniciativa informativa institucional que considera "la más potente" de los últimos cinco años. La acción publicitaria se centra, especialmente, en concienciar sobre tres puntos: tener en cuenta que el número de asistentes a las reuniones está limitado (actualmente, a seis personas como máximo), respetar el cumplimiento de las cuarentenas por parte de casos positivos y de sus contactos estrechos y ventilar adecuadamente los espacios cerrados, tanto públicos como privados, para minimizar el riesgo de transmisión de la enfermedad.

Campaña de concienciación contra el coronavirus de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid

Una parte de la campaña desembarcará en las principales cadenas de televisión de ámbito regional, la prensa escrita, la radio, el cine e internet. La otra, la dirigida a los más jóvenes, se desarrollará en las redes sociales y también en las calles: se colocarán grandes lonas y vinilos en torno a las estaciones de metro de Ciudad Universitaria, Moncloa y Cantoblanco y algunas de las zonas más frecuentadas por este sector de la población.

La mayor parte de los carteles tienen un código QR que los ciudadanos podrán escanear para tener acceso a toda la información específica del coronavirus que se cuelga en la web corporativa de la Comunidad de Madrid, con mapas, estadísticas, datos de servicio público y medidas puestas en marcha, entre otros materiales.