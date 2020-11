Melani García regresará a Eurovisión Junior como portavoz del jurado español

A punto de cumplirse un año de su participación en Eurovisión Junior, Melani García volverá a tener un hueco en el festival infantil. En esta ocasión, la valenciana que obtuvo el tercer puesto en su edición, tendrá una nueva tarea y se convertirá en la portavoz del jurado español.

El jurado profesional estará formado por cinco miembros, tres de ellos profesionales de la industria musical y dos niños vinculados al mundo de la música. El productor Emilio Mercader, el cantante Jaime Terrón (Melocos) y la coreógrafa y directora artística Lola González serán los tres profesionales de la música.

Melani García se mostraba ilusionada con su nuevo papel en el concurso: "No sabéis la ilusión que me hace, es que como me gustaba tanto Eurovision, hasta me ponía en casa a dar los puntos, imitando a cada país", confesaba la joven.

Desde el viernes 27 de noviembre se abrirán las votaciones del concurso a través de la web de Junior Eurovision para seleccionar al ganador de la decimoctava edición del certamen infantil, que se celebrará el domingo 29. El formato infantil permite que el país del propio artista vote por sí mismo y el resultado de la votación es la unión del voto del jurado (50%) y del televoto (50%).

En esta ocasión, serán doce los países quienes intentarán alzarse con el triunfo en el concurso infantil. Entre ellos, Soleá, representante española, que parte como una de las grandes favoritas para ganar con su tema Palante.