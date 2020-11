Almeida se pone de parte de Isabel Pantoja en la guerra con su hijo Kiko: "Madre no hay más que una"

La guerra de declaraciones, amenazas y revelaciones que Kiko Rivera mantiene con su madre, Isabel Pantoja, traspasa las fronteras del mundo del corazón y ha llegado hasta la política.

Tras una entrevista que Sonsoles Ónega ha hecho al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida en Ya es mediodía, la presentadora aprovechaba para relajar el ambiente con temas más ligeros y le preguntaba qué opinaba él sobre la disputa de Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

"En las relaciones entre padres e hijos no sé si meterme dada mi soltería y mi falta de paternidad", comenzaba diciendo el alcalde, bromeando sobre el asunto.

Después ha adoptado un tono más serio para opinar que "madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos cuando te falta", aseguraba Almeida, que es huérfano.

El regidor municipal ha apostado por que madre e hijo "hagan un esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo" y ha vaticinado que si no, "cuando no esté uno o no esté otro se darán cuenta de que perdieron demasiado tiempo en peleas".

"Yo lo he sentido, he perdido a una madre y sé lo que es", decía el alcalde de Madrid, que volvía al tono entretenido y cuando Ónega se refería a la labor de Telecinco para distraer y evadirse, él lo secundaba: "Sin duda, que es muy importante evadirse".