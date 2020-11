Aprobada la OEP de Educación, que contará con 429 plazas para docentes en ESO, FP, conservatorios y EOI

La propuesta ha sido aprobada por mayoría, con el voto a favor de cuatro de las cinco organizaciones sindicales que conforman la mesa (STEC, ANPE, UGT y CCOO).

La excepción es el sindicato TU, el tercero con mayor representatividad, que ha votado en contra por la crisis sanitaria puesto que, en su opinión, no hay garantías de poder celebrar los exámenes en junio, además de porque no está de acuerdo con el sistema de selección. Asimismo, a su juicio, "sería más lógico" dejar este debate "para otro momento en el que no peligre la salud mental y física de todas las personas implicadas".

Según ha informado la Consejería en un comunicado, la propuesta incluye todas las plazas que conformaban la OEP pública aprobada para este año y cuyos exámenes quedaron en suspenso por la crisis sanitaria, que eran un total de 282, más 147 plazas adicionales.

En concreto, las 429 plazas propuestas corresponden a 58 especialidades distintas. Por etapas educativas, 342 serán del cuerpo de profesores de Secundaria; 59 para profesores técnicos de Formación Profesional; ocho para profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, y, finalmente, veinte para profesores de Música. El 92 por ciento de la oferta, 396 plazas, se ejecutarán en 2021.

Para la consejera de Educación, Marina Lombó, que ha presidido la negociación con las organizaciones sindicales, la "amplitud" de la oferta permitirá dar un "paso muy importante" en la consolidación del empleo docente y en la reducción de la interinidad, una "buena noticia" para los docentes, el alumnado y toda la comunidad educativa.

Según ha afirmado, una plantilla estable permite a los centros educativos una mejor organización y aumenta su capacidad para consolidar o poner en marcha sus proyectos educativos. Además, ha recordado, la estabilidad de las plantillas es una de las medidas recogidas en el Pacto por la Educación en Cantabria, aprobado por unanimidad por el Parlamento cántabro, y la "hoja de ruta" que se ha marcado el Ejecutivo autonómico en materia de Educación.

Por ello, se ha comprometido a "seguir avanzando todo lo posible" en ese objetivo, que "mejora la calidad de la Educación en Cantabria".

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

En concreto, en Enseñanza Secundaria, en el año 2021 se ofertarás 8 plazas para Filosofía, 65 para Lengua Castellana y Literatura, 32 para Geografía e Historia, 57 para Matemáticas, 25 para Física y Química, 21 para Biología y Geología, 11 para Dibujo, 16 para Francés, 22 para Inglés, 18 para Educación Física, 16 para Orientación Educativa, 13 para Tecnología, 4 para Administración de Empresas, 6 para Formación y Orientación Laboral, 2 para Hostelería y Turismo, 14 para Informática, 2 para Procesos y Productos de Madera y Mueble y 4 para Sistemas Electrónicos. En el año 2023 se ejecutarán 6 plazas para Intervención Sociocomunitaria.

En Formación Profesional, la OEP aprobada contempla para 2021 cinco plazas para Cocina y Pastelería, 2 para Estética, 4 para Instalaciones Electrotécnicas, 7 para Mantenimiento de Vehículos, 6 para Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, 3 para Operación de Procesos, 5 para Operaciones y Equipos de Producción Agraria, 3 para Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, 2 para Procesos Comerciales, 8 para Procesos de Gestión Administrativa y 7 para Sistemas de Aplicaciones Informáticas.

A su vez, en el 2023 se convocarán 7 plazas para Servicios a la Comunidad.

En lo que respecta a los docentes para Escuela Oficial de Idiomas, se convocarán en 2021 3 plazas para Francés y 5 para Inglés.Por último, los conservatorios contarán en 2022 con una plaza para Clarinete, 1 para Fagot, 2 para Fundamentos de Composición, 1 para Guitarra, 1 para Oboe, 1 para Percusión, 3 para Piano, 1 para Saxofón, 1 para Trombón, 1 para Trompa, 1 para Tuba, 2 para Violín, 1 para Violoncello y 3 para Lenguaje Musical.

OTROS ASUNTOS

Además, en la reunión la consejera ha presentado los Presupuestos de su departamento para 2021 a la sectorial y un borrador -casi sin desarrollar según los sindicatos- de los escenarios 2 (enseñanza semipresencial) y 3 (enseñanza online) del Plan contra el Covid en las aulas que recibirá aportaciones para concretarse.

Además, en este sentido, ANPE ha exigido una regulación del teletrabajo de cara a la organización de las tareas de los docentes en los escenarios 2 y 3. También, a juicio de este sindicato, se debe regular la atención a alumnos ausentes por enfermedad.