Baldoví: "Si el Govern no obri el meló del finançament després dels comicis catalans mostrarà que no té voluntat"

Baldoví, en una roda de premsa sobre els PGE, ha admès que la pandèmia "el trastocat tot" inclosos els terminis compromesos per a abordar una reforma del model que "ja s'han esgotat".

No obstant açò, ha apuntat que hi ha dos "fites" que han de superar-se per a "fer callar el soroll actual": els PGE, perquè "si s'aproven hi haurà un a part d'aquest soroll que alguns maximitzen i que es farà callar", i les eleccions catalans.

A partir d'ací, ha argumentat que "s'obri un espai de temps de tranquil·litat i si el Govern no és capaç de fer un nou model serà que no té voluntat. Per açò, ha recalcat que després de les eleccions catalanes "el meló" de la reforma "s'ha d'obrir sí o sí" després de set anys d'estar un sistema caducat i més quan des de Rajoy a Sánchez "han assumit que és un sistema que castiga la nostra comunitat".

"És una reivindicació absolutament total, que el sistema de finançament ha de garantir la igualtat d'oportunitats perquè amb el d'ara un xiquet d'una comunitat amb un règim foral té més oportunitats que un xiquet que visca ací", ha retret.