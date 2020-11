El juí a Consuelo Ciscar pel frau en la compra d'obres de Rueda es retarda: sense data per la Covid-19

Segons ha pogut saber Europa Press, les parts del procediment estaven citades la passada setmana en una sala multiusos de la Ciutat de la Justícia de València per a fixar un calendari per a la vista, però finalment el tribunal va decidir deixar sense efecte eixa trobada per les "circumstàncies actuals", en relació amb el coronavirus. I, de moment, no hi ha nova data.

Es tracta de la peça 2 del conegut com a cas IVAM en la qual, a més de Ciscar, estan processats l'ex-director econòmic administratiu del museu Juan Carlos Lledó, i el fill i hereu de l'artista, José Luis Rueda. La peça principal del procediment se centra en presumptes irregularitats de Ciscar per a promocionar la carrera artística del seu fill, Rafael Blasco, conegut com 'Rablaci'.

La Fiscalia reclama per a Ciscar la pena de sis anys de presó i multa de 144.000 euros per un delicte continuat de prevaricació administrativa, de falsedat en document oficial comesa per funcionari públic i malversació de cabals públics en la seua modalitat agreujada. Per a Lledó demana cinc anys i sis mesos de presó i multa de 63.000 euros; i per a Rueda, cinc anys per un delicte continuat de malversació. A més, sol·licita una indemnització per a l'IVAM de 3.456.876 euros.

La trama gira entorn d'un presumpte frau perpetrat per l'aleshores cúpula directiva de l'IVAM -dirigit aleshores per Ciscar, dona de l'exconseller de Solidaritat amb el PP, Rafael Blasco, condemnat pel cas Cooperació- mitjançant la compra, amb càrrec als fons públics, de 58 reproduccions d'obres de Gerardo Rueda.

Eixes creacions van ser adquirides, juntament amb altres 40 del mateix escultor, mort l'any 1996, a preu d'obres d'art originals "contravenint amb açò el subscrit en els contractes i enriquint amb açò il·lícitament" a José Luis Rueda en la quantia de 2.944.325 euros, manté la jutgessa instructora.

Un import que ha de sumar-se als 512.524 euros que va pagar l'IVAM a una fundació privada per a fondre 44 de les obres. A més, algunes d'eixes peces van ser promocionades "de forma indeguda" amb exposicions organitzades i sufragades pel propi IVAM, i que van comptar amb la intervenció directa del fill de Gerardo Rueda, per a "encobrir i estendre l'engany", amb un desemborsament afegit de quasi 720.000 euros.