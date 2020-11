La comunidad universitaria convocada este martes para las elecciones al Rectorado de la UR

De los 5.059 integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad de La Rioja llamados a las urnas, en los días precedentes han ejercido su derecho al voto anticipado o por correo 669 personas, por lo que otras 4.363 distribuidas en los diferentes sectores podrán emitir su sufragio.

El horario de votaciones es 10,00 a las 19,00 horas en las diferentes mesas electorales distribuidas por el campus:

Edificio Rectorado

Sector IV (Personal de Administración y Servicios)

Edificio Politécnico

Sector I (Personal doctor con vinculación permanente)

Edificio Filología

Sector II (Personal docente e investigador no doctor o que siéndolo no tenga vinculación permanente)

Edificio Quintiliano

Sector III (Estudiantes)

La elección se realiza mediante sufragio universal entre los miembros de estos cuatro sectores de la comunidad universitaria. Los resultados se ponderan de acuerdo con el peso que el sistema otorga a cada uno de esos colectivos:

SECTOR I) PROFESORES DOCTORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE A LA UNIVERSIDAD: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Titulares de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores con título de Doctor. PONDERACIÓN: 52 por ciento.

Llamados a las urnas: 237

SECTOR II) PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR NO DOCTOR O QUE SIÉNDOLO NO TENGA VINCULACIÓN PERMANENTE A LA UNIVERSIDAD: Personal docente e investigador no incluido en el Sector I, incluyéndose en el mismo al personal investigador en formación y perfeccionamiento. PONDERACIÓN: 14 por ciento.

Llamados a las urnas: 235

SECTOR III) ESTUDIANTES: Los alumnos matriculados en el curso en que se convocan las elecciones en cualquiera de los tres ciclos. PONDERACIÓN: 22%.

Llamados a las urnas: 4.320

SECTOR IV) PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: los funcionarios y el personal laboral de administración y servicios. PONDERACIÓN: 12%.

Llamados a las urnas: 267