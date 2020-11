El PSOE denuncia ante la Fiscalía el "abandono" que sufren los usuarios de algunas residencias

"Hemos tenido conocimiento de que el estado de cuidado de los usuarios en algunas residencias es lamentable, dándose situaciones de insalubridad, falta de higiene en las instalaciones, falta de aseo personal y cuidado corporal de los usuarios", ha explicado.

Conesa ha asegurado que el PSOE no va a permitir esta situación y va a llegar hasta el final de este asunto, que es "inhumano". A su juicio, "el Gobierno regional del PP no quiere hablar de los problemas reales de la gente, del día a día en la Región, y en esto no encontrará siempre en frente", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"Familiares de los mayores afectados y trabadores de algunas residencias nos han pedido ayuda porque están desesperados. Nos han hablado de duchas sin calefacción, usuarios que tienen que hacer sus necesidades encima, uñas sin cortar clavadas en la piel, úlceras por no cambiar a los usuarios de postura, solo dos cambios de pañal al día, instalaciones en situaciones lamentables, sucias y con averías. No hay derecho".

Además, hay quejas de falta de coordinación, de escasez de personal y de unas instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas para que los trabajadores puedan desarrollar sus tareas. "En algunos centros los residentes de la planta Covid se encuentran agrupados en dormitorios con cuatro o cinco camas, sin aseo y sin agua corriente, a lo que se le suma el frío, por permanecer las ventanas abiertas y otras muchas barbaridades".

"Nosotros no podemos mirar hacia otro lado cuando se trata de la dignidad de nuestros mayores, y mucho menos, en la situación tan crítica en la que nos encontramos con la pandemia.", ha concluido Diego Conesa.