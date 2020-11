UPyD dice que Cabrera ha "hecho públicas las cuentas de su Grupo municipal, sin tener obligación a ello"

La concejala ha informado de que, "una vez cerrada la contabilidad del Grupo por el abandono del PR de la concejalía de Lardero, ha procedido a entregar dicha contabilidad junto con un informe de gestión realizado por un experto independiente al alcalde de Lardero y también, por tanto, al Tribunal de Cuentas, pues es la máxima garantía de que todo está correcto, ya que de no ser así se le harán los requerimientos oportunos". UPyD, su partido, "ya tenía esta información desde la pasada semana por voluntad de la propia Cabrera". Igualmente, toda esta información se ha puesto a disposición del Partido Riojano, aunque no se tenga obligación a ello.

"Según el artículo 73,3 de la Ley de Bases de Régimen Local, los Grupos Municipales, solo se auditan a requerimiento del Pleno del Ayuntamiento por parte de la intervención y, por encima de ella, por parte del Tribunal de Cuentas" ha informado Cabrera.

"MIENTEN DOBLEMENTE"

"Por ello, el Partido Riojano miente doblemente, por un lado, cuando dice que no le facilito información económica, pues no me la han requerido hasta este viernes pasado cuando ya se habían ido de la concejalía, y por otro, cuando dicen que tienen que auditarla, ya que ellos no tienen esa competencia. Es más, a día de hoy, son ellos quienes no han dado explicaciones por el dinero que se han llevado del Grupo, nada menos que 5.400 euros", ha señalado la concejala.

De las cuentas presentadas, se observa que se han recibido unos ingresos de 850 euros mensuales como asignación al Grupo Municipal, de los cuales la concejal "no ha percibido cantidad alguna". En cuanto a los gastos, las partidas más importantes son: los 4.387 euros entregados por la concejal al Ayuntamiento de Lardero, por donaciones para ayudas contra el Covid19 así como por entrega de cantidades no utilizadas.

La segunda partida más importante son los 5.400 euros que "ha cobrado el Partido Riojano de este Grupo Municipal y cuya aclaración ha pedido Cabrera al partido regionalista, estando pendiente de ella".

"Yo no estoy en esto por dinero, de hecho, no tengo sueldo por el cargo de concejal, solo indemnizaciones por asistencia al Pleno y Comisiones, el último pago fue de 161,30 euros por un trimestre", ha señalado Cabrera.

Por su parte, Emilio Saenz de Guinoa, coordinador territorial de UPyD La Rioja ha expuesto que "ahora, hecho este ejercicio de transparencia por nuestra parte como, por otro lado, es habitual en UPyD, es momento de que Antoñanzas y Raúl Moreno hagan lo mismo. Que hagan públicas, como se les ha pedido, las cuentas de Grupo Municipal del PR de la pasada legislatura, como se comprometió Moreno con nosotros, más de 100.000 euros recibió el Partido Riojano"

Igualmente, UPyD Lardero y UPyD La Rioja han manifestado que Cabrera siempre ha tenido todo el apoyo de su partido y lo seguirá teniendo de forma incondicional, "ella siempre ha actuado siguiendo las directrices de su partido, UPyD, y desde ue cogió el acta nos ha mantenido informados, al igual que al PR, de cuantas gestiones ha realizado en la concejalía, por eso no entendemos las acusaciones de transfuguismo, cuando ella no se ha ido a ningún otro partido, sigue en UPyD ni se ha ido del Grupo Municipal, sino que es el PR el que se ha ido de la concejalía dando un portazo" ha afirmado Sáez de Guinoa.

Del mismo modo el dirigente magenta ha querido dejar claro que "Cabrera nos parece un ejemplo de honradez, lleva el ADN de UPyD en la sangre, y eso nos enorgullece".

Para UPyD La Rioja de esta forma "se da respuesta a la campaña de difamación emprendida por el PR contra Cabrera", y que viene siendo un episodio más del acoso al que se le ha sometido, como ella denunció, "ahora ya es turno de que hablen los abogados", ha concluido el coordinador territorial.