González asegura ante sindicatos que Presupuestos refuerzan capacidades de lo público e impulsan el tejido productivos

González se ha reunido con el secretario general de CCOO, Jorge Ruano, en la sede del sindicato y posteriormente se ha desplazado a UGT, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con el secretario general, Jesús Izquierdo.

Ha explicado a los sindicatos que este Presupuesto está diseñado para "afrontar la recuperación social y económica de la región". El consejero ha afirmado que a través de los Presupuestos se aplicarán "políticas expansivas y anticíclicas de inversión pública para buscar un progreso colectivo e inteligente que no deje a nadie atrás". El reto es recuperar una economía para la prosperidad en una sociedad de oportunidades para lograr una Comunidad Autónoma más moderna, sostenible y competitivaEl consejero ha afirmado ante los secretarios generales de los sindicatos que las Cuentas Públicas "pretenden reforzar las capacidades de lo público e impulsar el tejido social".

Por eso, ha dicho González, "crece la inversión en salud, para contratar más profesionales sanitarios, en educación, para contratar más docentes, y en servicios sociales, para proteger a los más vulnerables".

González ha indicado que también aumentas las partidas "para reactivar el proceso productivo, con más fondos para innovación y digitalización o el apoyo a pymes y autónomos, con el fin de lograr una economía asentada en el conocimiento y que genere empleo estable y de calidad".

El consejero ha señalado que los Presupuestos avanzan en el cumplimiento del Acuerdo de Gobierno y están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, el consejero ha recordado a CCOO y UGT que este Presupuesto "está también perfectamente alineado con las conclusiones de la Comisión de estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19". Esta Comisión planteó propuestas en cuatro grandes áreas; el refuerzo de los servicios públicos, la reactivación económica, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y la Unión Europea y la financiación autonómica. "Estos cuatro puntos tienen reflejo en el Presupuesto", ha añadido González.

Por eso, el consejero ha insistido en que "no hay razones para enmendar a la totalidad estos Presupuestos, que son una herramienta útil para afrontar el momento actual". González ha pedido "responsabilidad y altura de miras a los grupos parlamentarios porque no podemos perder ni un minuto. No se puede gestionar una situación de pandemia con un Presupuesto elaborado en un escenario completamente distinto"

FISCALIDAD JUSTA

El consejero de Hacienda y Administración Pública ha explicado a Ruano e Izquierdo que la Ley de Medidas Fiscales avanza en una fiscalidad justa, solidaria, moderna y que se ajusta al artículo 31 de la Constitución. González ha dicho que "se trata de recaudar de un modo más eficaz para redistribuir mejor en un momento en el que el sector público debe dar un paso adelante y convertirse en un escudo para las personas más vulnerables de nuestra sociedad y en una palanca de impulso para nuestro tejido productivo".

El consejero ha asegurado ante los sindicatos que "este Gobierno está convencido de que una mayor justicia fiscal es el primer paso para lograr una mayor justicia social y garantizar, de este modo, un futuro mejor".