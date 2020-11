El PP portarà a Antifrau "irregularitats" detectades per Intervenció en la Fundació d'Ocupació Municipal de València

El PP ha avançat, en un comunicat, que "hui mateix s'ha demanat l'expedient de l'Auditoria realitzada per la Intervenció General de la Fundació d'Ocupació i ha exigit la compareixença tant de l'alcalde, Joan Ribó, i les dos regidores que han sigut responsables de la fundació per a explicar les greus irregularitats".

El PP portarà a l'Agencia Antifrau l'Auditoria perquè determine "l'abast d'aquestes irregularitats i si foren constitutives d'algun tipus d'il·lícit penal". També, una vegada tinga l'auditoria els servicis jurídics del Grup Popular, "per a conéixer l'abast poder emprendre altres accions legals com posar-ho en coneixement de la Fiscalia Anticorrupció".

Sobre aquest tema, la portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, ha assenyalat que "està clar que Ribó i el PSOE han convertit en un 'xiringuito' la Fundació d'Ocupació Municipal per a col·locar persones sense processos selectius".

"El PP va demanar estar en el Patronat de la Fundació d'Ocupació, però el PSOE i Ribó es van negar al fet que estiguera, ara entenem el perquè de la seua negativa, volen que seguisca sent un 'xiringuito' fora del control de l'oposició", remarquen des del grup municipal del PP.

La mateixa font detalla que, entre les "irregularitats i advertiments" realitzats per la Intervenció en la seua auditoria, es destaca "el pagament de lloguers que excedeix del preu de mercat, contractacions d'alts directius que no estan previstos en els estatuts de la Fundació, contractacions sense aplicar principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, firma de conveni per persones que no tenen competència.

També reflecteix "pujades de sous a treballadors del 26,6%, que el 2019 es va produir l'alta de 23 treballadors -un fix i 22 temporals-".La majoria, recalquen els 'populars', "no es corresponia amb places previstes en la relació de llocs de treball, i la Fundació té locals sense segur".

L'informe al·ludeix així mateix a l'"ús de targetes de crèdit per a pagaments del gerent per 2.000 euros o el fraccionament de contractes menors".

"Ens pareixen molt greus la irregularitats detectades, especialment es diu que la selecció de personal no es realitza a partir de proves selectives d'aptitud, sinó de la valoració dels currículums vitae aportats pels candidats i d'una entrevista personal. En els expedients no queda suficientment acreditada la puntuació atorgada per aquests conceptes", fa notar el PP.

"I també és molt greu que no es publiquen els resultats dels processos" i que "la valoració d'alguns candidats s'ha produït amb posterioritat a l'acta subscrita per la Comissió de Selecció".