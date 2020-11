El Ayuntamiento abre diálogo con la juventud logroñesa para fijar la política municipal "atendiendo a sus inquietudes"

Acompañado por la concejala de Educación y Juventud, Beatriz Nalda Ariza, ha detallado los programas que el Consistorio logroñés lleva a cabo en la actualidad dirigidos a personas desde los 11 hasta los 35 años.

"Con la mirada y la preocupación puestas en los actos vandálicos que sucedieron en Logroño la noche del 31 de octubre", Hermoso de Mendoza, ha explicado las reuniones que ha mantenido desde la fecha con la Unidad de Infancia y Juventud del Ayuntamiento y con las agrupaciones de jóvenes de la ciudad, "reuniones que continuarán de forma regular".

El objetivo fundamental, como ha explicado el regidor municipal, "es escuchar a la juventud, conocer sus inquietudes y sus intereses, y conocer también los porqués de lo que ocurrió en la ciudad hace dos fines de semana".

En palabras del primer edil, "el Ayuntamiento de Logroño lleva a cabo numerosas actividades dirigidas a la adolescencia y a la juventud, vamos a reforzar estas actividades, pero queremos hacerlo de la mano de los protagonistas que son los y las jóvenes que viven en Logroño".

"Protagonistas que también sufrieron de forma intensa la estigmatización social la noche del 31 de octubre y que de esa manera nos lo explican en las reuniones que llevamos a cabo con ellos", ha dicho Pablo Hermoso de Mendoza.

En este sentido, ha incidido en que "convocamos el Consejo Escolar Municipal hace dos semanas porque, en primer lugar, queríamos felicitar al alumnado de la ciudad, desde los más pequeños de Educación Infantil hasta los más mayores de los cursos de Bachillerato, porque su comportamiento y responsabilidad en los centros educativos está siendo ejemplar".

"A veces pecamos de no decir ciertas cosas y aquello que no se dice no existe; pues bien, el Ayuntamiento de Logroño quería dejar constar su agradecimiento por la manera en la que el alumnado de la ciudad ha comenzado este curso inédito y complicado", ha reconocido. También ese Consejo Escolar "sirvió para apoyar a la juventud y manifestar que fueron hechos aislados de un grupo minoritario de jóvenes que no representan a la juventud logroñesa".

El Ayuntamiento de Logroño, por todo ello, "quiere seguir insistiendo en que la situación de pandemia que estamos viviendo hace necesaria la colaboración de todos, la juventud tiene también su parte de responsabilidad, ya que está en juego la salud pública".

A ello ha sumado que el cambio que está abordando el equipo de Gobierno sobre la ordenanza de convivencia y que terminará con la prohibición del botellón "nos obliga a plantearnos nuevas alternativas de ocio y tiempo libre para la juventud de la ciudad y en este trabajo estamos, pero lo queremos abordar con ellos".

"No es tarea fácil, lo sabemos, pero lo vamos a intentar. Queremos abrir estos espacios de diálogo para conversar y conocer sus inquietudes después de que esta situación haya tenido como consecuencia que la juventud ha dejado de tener sus lugares comunes", ha detallado Pablo Hermoso de Mendoza.

LA POLÍTICA ACTUAL DE JUVENTUD.

Como ha señalado la concejala Beatriz Nalda, el Ayuntamiento de Logroño interviene en materia infanto-juvenil (de 4 a 35 años) desde el año 1985 con diferentes programas, actividades, instalaciones y servicios. El Área de Adolescencia y Centros Jóvenes está dirigida a personas entre 11 a 17 años.

Existen tres centros jóvenes en la actualidad, El Tacón, Lobete y El Cubo. Allí se realizan diferentes actividades, como excursiones de día, de fin de semana, carnaval, talleres, juegos de rol, fiestas, campeonatos, juegos.

También hay un denominado 'Punto de encuentro' con ping-pong, futbolín, consolas y juegos PS3 - Wii, diana electrónica, ajedrez, juegos de mesa; un aula de informática formada por 15 ordenadores conectados a internet, juegos y talleres de animación digital, diseño de webs y web blog.

Un club de música, zona de juegos y diferentes servicios como biblioteca, asesoría psicopedagógica o atención familiar. El Ayuntamiento, además, organiza campamentos juveniles en vario tanto en playa como en montaña, en el que se ofertan 100 plazas.

Por otro lado, la concejala ha subryado que el Ayuntamiento de Logroño promueve el Área de Ocio e Información Juvenil para jóvenes entre 18 y 35 años.

Por un lado, en esta área se encuentra el Servicio de Información Juvenil con información, apoyo y asesoría personalizada; una zona de autoconsulta, una biblioteca y una zona de estudio. Por otro lado, se encuentra el servicio Infojoven, que informa sobre asuntos como empleo, viajes, asociacionismo, educación, etc.

Existe también una Red de Puntos de Información Juvenil, que son becas para puntos de Información Juvenil en IES y Centros Jóvenes, asociaciones o colectivos juveniles. Cuenta también con la Viajateca, un espacio sobre exposiciones fotográficas y tertulias de viajes. Hay programación especial de Navidad.

También el Ayuntamiento de Logroño pone en marcha el Área de Cultura y Participación Juvenil, desde los 18 años, con actividades como Tejiendo redes, un proyecto de intercambio de experiencias de cultura joven entre ayuntamientos. Festivales de cultura joven, como Artefacto o Parrilla Rock, y numerosos concursos en colaboración con centros educativos (tarjeas de Navidad, becas Inicia, Fase C...).

Por último, Nalda ha recordado que se encuentra el Centro de Recursos La Gota de Leche con un servicio de audiovisuales formado, entre otros, por una sala de ensayos, una sala de grabación, préstamo de equipos, cursos de diversa índole, plató de video, sala de edición y postproducción, y concursos.

La Gota de Leche cuenta con una sala de exposiciones, con concursos como Gotamusic, Diciembre en corto o fotografía; una sala de informática; y una programación continuada en el tiempo y también temática por fechas concretas como el Día del Libro o Navidad.

Igualmente, la edil ha incidido en que el servicio de juventud del Ayuntamiento de Logroño cuenta con tres redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.