Consultorio de Sexo: "Cuando lo estamos haciendo me pide que le diga cómo tenían el pene otras parejas anteriores"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar su web aquí.

Embarazo por roce

PREGUNTA Tengo dos preguntas. ¿Puede haber embarazo sin penetración en la vagina pero sí algún roce del pene con la vagina? Teniendo en cuenta que había líquido pre-seminal en el pene, porque leí que a veces la vagina absorbe ese líquido sin que haya penetración. ¿Es eso cierto?

Por último, ¿el que la mujer sea virgen influye en la respuesta de la primera pregunta?

RESPUESTA DEL EXPERTO La posibilidad de un embarazo con roces genitales sin penetración es muy difícil. Es cierto que el líquido preseminal contiene espermatozoides, pero la vagina es un medio hostil para los espermatozoides durante la mayor parte del ciclo menstrual y solamente durante la ovulación el moco cervical es fértil (dos o tres días). Ello significa que no es fácil quedarse embarazada.

En relación a tu segunda cuestión, indicarte que el hecho de no haber tenido experiencias coitales previas no limita la posibilidad de quedaros embarazados en ese primer encuentro erótico.

Sexo y covid

PREGUNTA Os escribo porque me gustaría saber si podemos tener sexo mi marido y yo, que hemos dado positivo los dos en Covid-19. Los únicos síntomas que tenemos son que hemos perdido el gusto y el olfato, lo demás nada de nada, estamos bien.

RESPUESTA DEL EXPERTO No hay evidencia científica de que el virus Covid 19 se transmita a través del semen o fluidos vaginales; no obstante, los besos y la respiración piel con piel son situaciones de alto riesgo de contagio si uno de los dos está infectado.

En el caso de ser ambos positivos y pareja, mi recomendación es evitar las relaciones eróticas de cercanía y explorar nuevas formas de erotismo hasta tener un diagnóstico PCR negativo. Todo ello considerando que sois una pareja sana y sin patologías añadidas, en cuyo caso, las medidas de cuidado y protección habría que implementarlas. Igualmente os recomendaría extremar la higiene en caso de utilizar juguetería erótica, además de la higiene personal ya conocida por todos.

Cómo terminar a la vez

PREGUNTA Llevo unos meses siendo pareja de una mujer. En nuestra relación amorosa bien, pero cuando nos metemos en la cama no pasan los 3 minutos cuando ella tiene ya el orgasmo, siempre tengo en mente que ella disfrute, pero claro, yo no puedo seguir porque baja el ritmo y entonces ya no sigo bien.

Algunas veces me quedo sin disfrutar del propio sexo en sí, no sé por qué pasa esto. ¿Hay alguna explicación? ¿Qué debería hacer o cambiar para que ella y yo pudiésemos terminar casi a la vez? Me siento a veces raro, porque pienso que hago mal.

RESPUESTA DEL EXPERTO La expectativa de llegar al orgasmo a la vez puede ser una placentera experiencia, pero si hacemos de ello el objetivo del encuentro probablemente nos perdamos disfrutar del placer del trayecto erótico.

Tras la experiencia orgásmica suele producirse un natural estado de relajación y bienestar que para ciertas personas constituye un cierto obstáculo para mantener la misma chispa erótica que al inicio del encuentro erótico.

Para cambiar el curso de las cosas lo ideal es hablar con tu pareja de tus inquietudes, sensaciones, necesidades y expectativas en el plano de vuestra erótica y con ello sencillamente introducir cambios en la misma.

Fobia a bajar a las partes íntimas femeninas

PREGUNTA Tengo malestar con mi pareja que me tiene descolocada. Él no se excita a no ser que, según él mentalmente, se concentre en el acto sexual. Y segundo, cuando tenemos relaciones sexuales antes de la eyaculación me pide que le diga lo que le hacía a mis otras relaciones y sobre todo el pene, cómo lo tenía de grande y gordo, cómo se lo comía.

Me choca que se excite contándole yo lo que otro hombre me hacía y que le diga el tamaño y lo gordo que era el pene de los hombres. Dígame porque estoy un poco preocupada.

Su ex mujer es lesbiana y él no lo sabía y le ha cogido fobia a bajar a las partes íntimas femeninas y no sé si esto del pene tiene algo que ver con su anterior relación con esta mujer. Y el no excitarse a no ser que se concentre en querer excitarse también me extraña. Espero su contestación.

RESPUESTA DEL EXPERTO El erotismo constituye un jeroglífico personal muy singular, de carácter biográfico y conformado por una serie de elementos que lo hacen único y exclusivo en cada persona.

El amor y la biología unen sus fuerzas en el encuentro erótico y allí los estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfativos, gustativos y cerebrales entran en acción. Tu pareja te viene a decir que necesita tu voz y ciertos contenidos para potenciar su respuesta sexual y sus fantasías; por ello creo, no deberías preocuparte.

En relación a los gustos por ciertos juegos eróticos, nos movemos ya en el plano de los deseos y aquí es difícil dar respuesta a alguna de las preguntas que expones y su relación con sus experiencias anteriores.

En definitiva, lo que deseamos puede llevarse a la práctica si nos apetece, si es posible y si es compartido por la pareja en su caso.