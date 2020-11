Puig demana "altura de mires" per als PGE: "En democràcia, si es compleixen les regles, tothom té el seu espai"

"Per descomptat, tots tenim memòria i tots sabem el que va passar. Mai anem a oblidar les víctimes del terrorisme però ara cal tindre altura de mires, mirar cap al futur i també entendre que en democràcia, si es compleixen les regles, tothom té el seu espai", ha assenyalat el responsable autonòmic.

Puig s'ha pronunciat d'aquesta manera després d'assistir a la presentació del projecte 'Ús de drons per a transport de material sanitari i d'emergència', preguntat per la negociació dels PGE i pel debat entorn dels suports que puguen rebre i les crítiques a un possible suport d'EH Bildu.

El cap del Consell ha assegurat, així mateix, que "per a Espanya, en aquests moments, aprovar els pressupostos és una qüestió estratègica, una qüestió fonamental". D'aquesta manera, ha considerat que "el major patriotisme que es pot fer és aprovar els Pressupostos" Generals de l'Estat per al pròxim any.