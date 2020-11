Jaime Lorente ('La casa de papel') debuta en el mundo de la música con 'Corazón': "No hago esto para ser un artista más"

Jaime Lorente ha demostrado, en más de una ocasión, ser capaz de ponerse en la piel de prácticamente cualquier personaje. Ahora el actor se ha lanzado a la piscina en el mundo de la música.

El murciano, que está arrasando en El Pavón Teatro Kamikaze con el monólogo Matar cansa y en breve le veremos en pantalla protagonizando la ficción El Cid, que se estrena el 18 de diciembre en Amazon Prime Video, ha sorprendido con el salto al panorama musical.

Conocido por sus papeles en series como La casa de papel o Élite, Jaime Lorente ha optado por un género híbrido entre el pop y el rap con el que quiere mostrarse tal y como es: "Tengo la necesidad de comunicar una parte de mí que solo consigo hacer a través de la música".

El actor ha sorprendido con el lanzamiento de Corazón, un tema producido por Pablo Gareta que ya cuenta con su propio videoclip. Lorente se está tomando muy en serio esta nueva faceta artística y asegura que no va a venderse por un éxito musical: "Esto no es un one shot. Estamos preparando muchas cosas e iremos publicando lo que consideremos que merece ser publicado, cosas en las que creamos plenamente".

Con las canciones Corazón y Acércate ya editadas, el artista está preparado para escuchar las críticas y asegura que le van a dar igual: "No hago esto para ser un artista más. Lo hago porque lo necesito".

Con esta nueva aventura en la que se ha embarcado, Jaime Lorente muestra un nuevo talento: "Quería hacer una cosa muy íntima en el vídeo, que fuese un reflejo puro de la canción".

El videoclip acumula ya más de 157.000 reproducciones y forma parte de un "proyecto musical muy honesto". Tal como relata el actor: "Es Jaime".