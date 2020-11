Emarsa.- Enrique Crespo (PP) ingressa a Picassent per a complir la seua condemna pel saqueig en la depuradora de Pinedo

Segons ha pogut saber Europa Press, Crespo es va traslladar fins a Picassent aquest diumenge, encara que la data límit que tenia per a fer-ho concloïa aquest dilluns, 16 de novembre, tal com va establir recentment l'Audiència de València.

A més dels 10 anys de presó, Crespo també va ser condemnat a 20 anys d'anys d'inhabilitació absoluta per un delicte continuat de prevaricació administrativa, falsedat en document oficial i mercantil i malversació de cabals públics en la seua modalitat agreujada. Se li va absoldre del delicte de falsedat en document oficial i malversació de cabals relatiu a l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat (Epsar).

El primer dels condemnats per aquesta causa a acudir a presó va ser l'exinformàtic d'Emarsa Sebastián García, conegut com 'Chanín', qui fa una setmana va ingressar a Terol. A aquest condemnat se li han fixat set anys com a cooperador necessari d'un delicte continuat de malversació en concurs amb falsedat, amb l'atenuant de confessió.

En total, en aquesta peça del cas Emarsa, la principal, van ser condemnades 24 persones a entre nou mesos i 12 anys i mig de presó per delictes de blanqueig de capitals, malversació de cabals públics, suborn, prevaricació i falsedat.