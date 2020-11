Ramoncín, a favor de los médicos que piden el cese de Fernando Simón: "Parece que su tiempo ha terminado"

La Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) aprobó solicitar este fin de semana el "cese inmediato" de Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, una petición a la que se este domingo se sumó el cantante Ramón J. Márquez, más conocido como Ramoncín.

Durante su intervención en el programa Liarla Pardo, en La Sexta, el artista de 64 años pidió el cese del epidemiólogo explicando que, bajo su punto de vista, su papel como máximo responsable de la pandemia debería llegar a su fin.

El cantante, que el pasado mes de abril perdió a su madre a causa de la Covid-19, consideró que "en menos tiempo" el director del CCAES "se ha quemado más que nadie" pero que la situación le ha superado.

"Creo que o cuenta algo que tiene sentido o aunque no tenga toda la culpa, parece que su tiempo ha terminado", explicó en el magacín conducido por la periodista Cristina Pardo.

El CGCOM solicita el cese del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón



La CGCOM emitió un comunicado solicitando el cese de Simón "por su incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia por Covid-19". "Es urgente un golpe de timón en la gestión de la pandemia que requiere la puesta en escena de un Comité de Expertos independiente", señalaron.

La Organización Médica Colegial, que también reclamó "una rectificación pública de las últimas declaraciones", recordó su desacuerdo y malestar por las declaraciones efectuadas por Simón en sus comparecencias para informar sobre la evolución de la pandemia del coronavirus.

No obstante, el Colegio Oficial de Médicos de Cataluña no secundó esta petición del cese de Fernando Simón, según expuso el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós. Y también se ha desmarcado de esta petición el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, quien ha explicado este lunes que no comparte la petición.