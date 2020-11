Mobilitat restableix el servici d'autobús entre Atzeneta d'Albaida i Xàtiva

L'any 2014, en haver finalitzat el termini de la concessió CVV 226, l'empresa que la gestionava va cessar la prestació del servici, per la qual cosa va deixar sense transport públic de viatgers per carretera, entre unes altres, a poblacions com Bellús, Guadasséquies, Sempere, Benissuera, Alfarrasí, Montaverner, en la seua comunicació amb Xàtiva i Albaida, encara que algun ajuntament havia contribuït amb el seu pressupost a "tractar de recompondre el servici", ha indicat la Generalitat en un comunicat.

El nou servici s'estructura en una única línia Atzeneta d'Albaida-Xàtiva amb prolongació a Carricola mitjançant un servici diari de dilluns a divendres laborables, amb una eixida a les 8.30 hores des d'Atzeneta d'Albaida direcció Xàtiva i una altra de tornada des de Xàtiva a les 12.50 hores.

Aquest servici suposarà una obligació per a la Generalitat d'aproximadament 35.000 euros anuals, fins que es liciten les noves concessions que donaran servici a l'àrea funcional de Xàtiva.