El PSOE reitera que "no hay pacto" con Bildu e intenta restarle "protagonismo" tras días de críticas internas

De "normalidad democrática" por que Bildu pueda jugar un papel relevante en la vida política a reclamar que no se le dé un "excesivo protagonismo". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha matizado este lunes su posición con respecto al papel de Bildu en la aprobación de los próximos Presupuestos. En apenas unos días, en los que se han sucedido las críticas dentro del PSOE, el presidente ha pasado de dejar hacer a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que rápidamente celebró que Bildu casi garantizara su apoyo a las Cuentas, a lanzar el mensaje de que "no hay acuerdo con Bildu" y no descartar que pueda no haberlo al final de una negociación presupuestaria en la que los socialistas aseguran que sólo se hablará de "cifras e inversiones".

"Lo que ha habido es una actitud de un grupo político que no se ha sumado a una enmienda a la totalidad que no tenía más objetivo que obstruir la aprobación de los Presupuestos. No hay acuerdo", ha reiterado el secretario socialista de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al término de un Comité Ejecutivo Federal donde, ha dicho, "la dirección [del PSOE] en su totalidad ha valorado muy positivamente" el resultado de la votación de totalidad de la semana pasada en el Congreso, donde el Gobierno reunió una holgada mayoría contra las enmiendas para tumbar los Presupuestos.

"No hay ningún acuerdo más que el que está en el debate de las enmiendas y lo que tendrá que plantear en las enmiendas y a partir de ahí no hay ninguna garantía de que vayan a aprobar los Presupuestos más allá de los partidos que forman el Gobierno", ha reiterado Ábalos para insistir en que no hay ningún acuerdo con Bildu.

Sin embargo, eso no cierra la puerta a que la formación abertzale finalmente vote sí a las Cuentas, tal y como el jueves Arnaldo Otegi dijo que ocurriría si "no se tuerce nada". "Un grupo político puede hacer lo que quiera, está en su derecho y no tenemos ningún mecanismo ara impedir su voto", ha dicho Ábalos.

El número 3 del PSOE ha subrayado que 198 diputados votaron a favor de que los Presupuestos entren ahora en fase de negociación de enmiendas parciales, que pertenecen a 12 grupos políticos distintos. Por eso, se ha negado a "poner el foco en Bildu porque es darle un protagonismo del que estarán satisfechos".

Según ha dicho, de lo que se trataba en la votación de la semana pasada, era de "la posibilidad de debatir los Presupuestos sin entrar en en los contenidos" y ha afirmado que "estamos sobredimensionando" el apoyo garantizado de Bildu "porque han sido 12 forma políticas las que se han opuesto que no haya debate de los Presupuestos".

Críticas en el PSOE

Sin embargo, la presencia de Bildu en la ecuación presupuestaria no es igual que la de otros partidos, como corroboran los lamentos y las críticas que se han escuchado en los últimos días, no solo desde la oposición, principalmente dentro del PSOE, contra el protagonismo que los Presupuestos pueden brindar a la formación de Otegi.

También la propia estrategia del Sánchez y la dirección del PSOE. Este fin de semana, Ábalos y la número 2 y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, trataron de marcar la posición en sendas entrevistas en El País y eldiario.es, centradas precisamente en Bildu. El ministro afirmó que "Bildu ha tenido más responsabilidad que el PP en los Presupuestos" y Lastra, que el apoyo de Bildu al Presupuestos es "normalidad democrática".

Dos días después, sin embargo, el PSOE intenta poner en sordina el papel de Bildu, asegura que no hay ningún acuerdo con esta formación y que quizá no lo haya y acusa a la oposición de utilizar esta cuestión como cortina de humo.

Lo que ha pasado entretanto ha sido una oleada de críticas por parte de algunos barones territoriales y este lunes del exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que en una entrevista en TVE ha dicho que el acuerdo con Bildu es "absolutamente despreciable".

En el caso de los presidentes de Extremadura, Aragón o Castilla-La Mancha, Ábalos ha asegurado que "hemos escuchado al resto de miembros de la dirección de partido y resto de compañeros". Se ha andado con menos paños calientes con Guerra. "Las realidades son muy distintas en la época que le ha tocado vivir a cada uno en cada momento y también las responsabilidades", ha dicho Ábalos sobre las palabras del exvicepresidente.

Iglesias los quiere de socios preferentes

Fuera del PSOE y al margen de los ataques del PP, que Ábalos ha calificado este lunes de "excusas" para no hablar de los casos de corrupción que les afectan, el lugar de Bildu plantea a simple vista también una clara diferencia entre los socios de Gobierno, con Unidas Podemos deseando reforzar el peso de ERC y Bildu en sus decisiones.

Los de Pablo Iglesias no ocultan que esperan que unos Presupuestos respaldados por ERC y Bildu sean el primer paso para fortalecer los lazos entre el Ejecutivo y estos dos grupos hasta el final de la legislatura.

Ábalos ha rechazado esta posibilidad este lunes. "No hay ningún acuerdo de Gobierno ni ninguna voluntad" de ello, ha aseverado, pero ha evitado censurar a Iglesias por dar a Bildu el protagonismo que el otro socio de la coalición, el PSOE, intenta restarle este lunes.

Según Ábalos, "este es un Gobierno serio y no estamos en estas consideraciones de valorar las actuaciones de los socios de Gobierno". Ha subrayado que dentro de él se reclama "lealtad" pero también ha reconocido que ninguno de los dos partidos "renuncia" a su estrategia.