El exmánager de El Canto del Loco acusa a Patricia Conde del fin de la banda: "Fue la Yoko Ono del grupo"

Carlos Pancracio Vázquez Moreno 'Tibu', exmánager de Marta Sánchez, Hombres G o El Canto del Loco entre otros, se ha desmarcado con unas polémicas declaraciones en las que acusa a Patricia Conde, expareja entre 2007 y 2009 del vocalista de este último grupo, Dani Martín, de ser una de las causantes del fin de la banda.

Lo ha hecho en unas declaraciones a LOC con motivo de la publicación del libro que escribió en la cárcel, Tibu: Memorias de un mánager. "Hubo un cambio sustancial en el comportamiento de Dani a partir de comenzar su relación con ella. Es una opinión personal mía, pero fue un poco la Yoko Ono de El Canto del Loco. Todo es supuesto y presunto, pero hay un cambio de actitud radical de Dani y del resto de miembros del grupo cuando aparece Patricia, entonces te da qué pensar", sostiene.

Según publicó en 2015 Europa Press, el Tribunal Supremo dictó una nueva condena de 2 años de prisión contra Tibu por defraudar a dos miembros del citado grupo con lo que tenía una sociedad los 67.837,57 euros resultantes de los conciertos ofrecidos por varios grupos que hicieron de teloneros de la banda durante la gira de 2009.

Una condena que venía a sumarse a la dictada meses atrás por el alto tribunal que condenó también a dos años de cárcel y multa de 21.000 euros a Tibu por apropiarse indebidamente de 222.000 euros que generó la gira del grupo en 2008.

Pese a acabar denunciado por la banda, Tibu asegura que, si coincidiera de nuevo con Dani Martín, no le rehuiría. "He pagado los platos rotos, fui muy despistado y tremendamente dejado porque insisto que nunca me llegué a creer la realidad de todo esto. Nunca pensé que iba en serio hasta que me vi en el banquillo de la Audiencia Nacional. Si me encontrara con Dani Martín le tendería la mano y le diría que nos unen muchas más cosas de las que nos separan, que no ha pasado nada, que yo no quiero venganza y que el libro no va de eso".