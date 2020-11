Tudanca cree que Mañueco y Casado deben dimitir si no retiran de forma "inmediata" el Decreto sobre sanitarios

Tudanca ha mantenido este lunes una reunión con el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, para analizar la situación sanitaria en la Comunidad y tras el encuentro ha insistido en que "no se puede tratar a los médicos como lo está haciendo el Gobierno de la Junta".

"No puede, en mitad de una pandemia, maltratarles, mentirles y traicionarles, no pueden, por respeto a su labor y al riesgo que asumen, además perjudica gravemente el sistema sanitario público, desincentiva y desmotiva a profesionales sanitarios, la imposición no puede ser nunca el camino", ha aseverado el líder socialista.

Ante esta situación, Luis Tudanca ha pedido al presidente de la Junta que "reflexione y rectifique" el Decreto publicado el sábado "con nocturnidad" en el que "quita derechos" a los profesionales "en la peor pandemia de la historia".

"Aún estamos a tiempo rectificar, y me pongo del lado de los profesionales de la sanidad por sus derechos y por la sanidad pública de Castilla y León", ha aclarado Tudanca, quien ha reseñado que la línea del PSOE es ser "extremadamente responsable" ante una situación con la actual, lejos de generar "inestabilidad", algo en lo que, a su juicio, están empeñados los dirigentes de la Junta.

"Los profesionales sanitarios se han unido para pedir la dimisión del presidente y de consejera de Sanidad es inédito y pasará a la historia negra de esta Comunidad, no voy a desautorizar la petición de dimisión de presidente y consejera", ha aseverado Tudanca.