Casado, sobre el papel de Bildu en los PGE: "Es una línea de indignidad moral que no vamos a permitir que se traspase"

Pablo Casado mostró un conato de acercamiento al Gobierno en la moción de censura de Vox, pero con la negociación de los Presupuestos -y con la ley Celáa- se ha vuelto a alejar del todo. El papel de Bildu en esas cuentas públicas ha encendido al PP. Así lo volvió a dejar claro Casado en la Junta Directiva de las Nuevas Generaciones del partido. "Ábalos decía que Bildu era más responsable que el PP; no podemos tolerarlo por la memoria de nuestras víctimas". Fue rotundo en este sentido: "Le decimos al PSOE que no vamos a pasar por ahí. Es una línea de indignidad moral que no vamos a permitir que se traspase".

El mismo rechazo expresó ante la ley educativa que se está planteando desde el Gobierno y cuyo texto elimina el castellano como lengua vehicular. "El PP va a salir a la calle y va a recoger firmas para que esta ley tenga un freno en el Constitucional y en las instituciones europeas", sostuvo Pablo Casado.

"A cambio del apoyo a los Presupuestos, Sánchez ha decidido excluir el español como lengua vehicular en toda España", recordó Casado, que ya mostró en el Congreso su oposición frontal a esta medida. Aseguró, además, que si la norma sale adelante, los populares la derogarán en cuanto regresen al Gobierno. Esos son, fundamentalmente, los dos frentes que tiene Génova.

Desde el PP, además, defienden su proyecto como alternativa al actual Ejecutivo. "Somos el partido de la libertad. Somos el partido de los que venimos a resolver el problema de la gente y no a decirle a nadie qué tiene que pensar o actuar", expresó el líder de la oposición, antes de añadir que "tenemos una España que nos gusta pero que la está llevando a la ruina un Gobierno que no nos gusta".

Piensan muy parecido en Ciudadanos. Inés Arrimadas ha criticado este lunes a los miembros del PSOE que ahora defienden como "normal" pactar con Bildu mientras hace solo un año y medio rechazaban esta opción, y ha afirmado que lo único que hacen es "repetir las consignas" que marca en cada momento el presidente del Gobierno.

Por otro lado, Arrimadas, en una entrevista en TVE, ha reiterado que Sánchez tendrá que decidir si quiere contar con Bildu y con ERC para sacar unas cuentas públicas "más radicales en lo económico" y "seguir cediendo ante los chantajes nacionalistas", o si prefiere la "vía moderada" que le ofrece Ciudadanos.