El preu mitjà de turismes d'ocasió a la Comunitat Valenciana cau a l'octubre un 15,6% respecte al mateix mes del 2019

Respecte al mes de setembre, el preu mitjà dels turismes de segona mà va créixer un 1,62% a la Comunitat Valenciana. No obstant açò, aquest preu està distorsionat per les unitats més modernes de quilòmetre zero o la revenda de cotxes procedents de les empreses de lloguer i de renting.

Així, el preu dels turismes de més de huit anys a la Comunitat Valenciana, -que van suposar a l'octubre el 66,4% del total (63% de mitjana nacional) de les transferències de segona mà del mes-, es va col·locar en 7.786 euros, amb una pujada del 2,07%, davant dels 7.818 euros de mitjana nacional.

Alacant va ser la província de la regió on més va baixar el preu dels turismes d'ocasió en comparació del mateix mes de l'any passat, concretament un 16,5% (10.017 euros) i València on menys, un 15,12% (10.394 euros).