Desde el vestido de Jennifer López hasta el arnés de Tracee Ellis: Las mejores vestidas de los People's Choice Awards

Anoche, la ciudad de Los Ángeles fue el escenario de los People's Choice Awards 2020, unos premios marcados por la pandemia y la crisis de la Covid-19. Junto a la distancia de seguridad, el otro gran protagonista de la noche fue el rojo, un color que despierta percepciones de vitalidad y entusiasmo, algo muy necesario en los tiempos que vivimos.

Uno de los looks más increíbles fue el deJennifer Lopez con un vestido globo rojo escarlata corto firmado por Christian Siriano. Para mantener toda la atención en los volantes, optó por unos zapatos en color nude y transparentes.

Quién también sorprendió fue Joey King, que se hizo con el premio a Mejor Actriz en una comedia gracias The Kissing Booth 2, que llevó un traje rojo de corte peplum y pantalones asimétricos de Robert Wum.

La tiktoker estadounidense Addison Rae apareció en la alfombra roja de los People's Choice Awards 2020 con un espectacularslip dress burdeos con pinceladas de color negro firmado por Sophie Theallet. La celebridad de internet acompañó al look con unos accesorios en dorado y un labial rojo clásico.

Leslie Jones fue otra de las galardonadas de la noche, y recogió el premio a Mejor Actriz de Comedia con un traje de dos piezas firmado Christian Siriano bastante sexy de color negro que dejaba a la vista un elegante bustier, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la noche.

La actriz de Anatomía de Grey, Ellen Pompeo, dijo sí a las transparencias con un dos piezas fluido plateado del diseñador David Koma que llegaba a tapar sus pies. Sin duda, uno de los looks más arriesgados de la noche.

La actriz canadiense Lauren Ash acertó con la combinación de negro y amarillo, también de Christian Sinaro, que acompañó con un potente smokey eye, siendo otro de los grandes looks de la gala.

Demi Lovatofue la presentadora de la gala, y por lo tanto, lució varios vestidos durante toda la velada. Pero no fueron ni dos ni tres, sino cinco looks distintos con los que nos deleitó la cantante. El más comentado en redes sociales fue el mono de Naeem Khan realizado en lentejuelas rojas. Con manga larga y pantalón palazzo, el conjunto fue compartido en la cuenta de Instagram de People’s Choice Awards y cuenta con más de 20 mil reproducciones y cientos de comentarios.

Finalmente, uno de los favoritos del público y de más tendencia fue el look de Tracee Ellis firmado por Alexander McQueen. Con el arnés que presentó en su última colección otoño-invierno, botas XXL estilo cuero y un impresionante vestido blanco asimétrico, la actriz dejó a todos impresionados cuando recogió el premio a Icono de la moda del 2020, y no es para menos.