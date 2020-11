La dura pero importante reflexión de Paula Gonu sobre su obsesión por la comida: "Me veía horrible"

Aunque parezca que las influencerspresumen de un hermoso tipazo en sus redes sociales, no es oro todo lo que reluce. Y es importante en ocasiones no solo mirar las imágenes, sino escuchar lo que tienen que decir, porque se puede haber pasado un quinario para llegar a aceptarse tal y como cada una es. De esto mismo ha hablado Paula Gonu.

La estrella de Youtube y de Instagram (en la primera tiene millón y medio mientras que en la segunda red social acumula algo más de dos millones) ha reflexionado sobre esto mismo exactamente en un sincero post en el que, de forma subrepticia, critica los estándares imposibles de belleza a los que se sigue sometiendo a las mujeres hoy en día.

A través de un par de stories algo solemnes -tipografía blanca sobre fondo negro- la joven catalana de 27 años, que hace poco de hecho comentaba con sus seguidores cómo está siendo vivir sola esta segunda ola de coronavirus, ha querido confesarse por si dichas palabras pudiesen ayudar a aceptar sus cuerpos en un futuro a sus seguidoras.

"He tenido (y estoy segura de que volveré a tener) épocas en las que no me quería nada en absoluto, en lo personal y en lo físico. Épocas en las que, objetiva e irónicamente, estaba mejor que ahora", comenzaba su reflexión la influencer de Badalona.

"Pero, qué cosas, me quiero ahora", continuaba antes de profundizar en los oídos sordos que se han de hacer hacia las criticas de anónimos o que no son constructivas: "No dejéis de quereros y expresarlo abiertamente por miedo a que unos pocos os tachen de algo que no sois".

"Quien vea mal que te ames y te gustes y te todo [sic] es porque aún le queda un camino por hacer. Y tampoco tienen culpa, porque es un camino que nadie termina nunca realmente", matizaba Paula Gonu, que terminaba: "Así que gústate mucho porque no le vas a gustar a nadie como te vas a gustar a ti mismo".

Justo entonces comenzó a recibir mensajes privados de distintos followers animándola con frases como "Madre mía, Paula, si eres un bombón de mujer. Eres un amor de niña y físicamente eres impresionante. Quiérete mucho, te lo mereces".

Ella aprovechó estas capturas para reflexionar sobre una etapa de su vida en la que la comida fue un tema capital en su día a día: "El tema es que quererse tiene que ver bien poco con el físico. Tuve dos años en los que estaba obsesionada con la comida y cada vez que me excedía (excederme para mí en aquel entonces era comer algo que no fuera ensalada y fruta), me miraba al espejo y me veía horrible. Ahora veo fotos de aquellos años y digo '¿pero por qué huevos me veía mal si estaba perfecta?'".

Y a tenor de otro mensaje directo que recibía en el que le aseguraban que proyectaba "buena vibra", Gonu terminaba su reflexión con un consejo: "Y habrá épocas en las que estés más centrado en tu físico, otras estarás más pendiente de tu salud mental, habrá momentos en que te descuides por trabajo... y no hay que castigarse, porque todo es un proceso".