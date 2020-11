Temperatures de fins a 27º i cel nuvolós aquest dilluns a la Comunitat Valenciana

Per a hui hi haurà també arruixades febles i disperses en el terç nord de l'autonomia, així com vent de l'oest i nord-oest fluix amb brises marítimes a la vesprada en el litoral.

Les temperatures mínimes aniran en ascens i les màximes sense canvis significatius. D'aquesta forma, la província d'Alacant preveu una mínima de 15º i una màxima de 27; la de Castelló, de 15 i 21 respectivament; i la de València, de 15 i 23º.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és baix-mitjà a la Comunitat, ha indicat el '112 Comunitat Valenciana'.