El príncipe Harry reaparece por sorpresa en la televisión británica

Parece que el príncipe Harry o bien quiere volver a ganar popularidad entre sus compatriotas puesto que en la última encuesta, tanto él como su esposa, Meghan Markle, estaban a la cola, o bien quiere demostrar que, a diferencia de lo que dijo su expareja Cressida Bonas, no es ni "narcisista" ni "alguien herido". O quizá ambas y una pizca de algo más.

Porque después de que tuviese la necesidad de contraprogramar a su propia familia -también es cierto que con un pequeño paripé, todo sea dicho- por el Día del Armisticio pero en Estados Unidos porque no le dejaron participar en el de Londres (parece ser que su hermano, el príncipe Guillermo, se opuso), ahora ha decidido volver a jugar en el terreno de juego británico.

El más joven de los hijos del príncipe Carlos echa de menos muchas cosas de sus islas y entre esas cosas también está la televisión. O, mejor dicho, los programas de la televisión de Gran Bretaña en los que participan íntimos amigos suyos. Y ahí entra la sorpresa.

Los telespectadores de la BBC estaban viendo Strictly Come Dancing, la versión británica de lo que aquí en España hemos conocido como Bailando con las estrellas o ¡Mira quién baila! (es decir, celebridades emparejadas a bailarines y bailarinas profesionales) cuando apareció, a modo de videollamada desde Los Angeles, el nieto de Isabel II.

El príncipe Harry quería darle una sorpresa a J.J. Chalmers, uno de sus grandes amigos (y actual concursante) al que conoció durante su participación en los Juegos Invictus, que están organizados precisamente por una Fundación cuyo presidente es el hijo de Lady Di y que ayuda con el deporte a exsoldados veteranos en su rehabilitación.

John James Chalmers y su pareja en la pista, Amy Dowden, recibieron las palabras de apoyo del royalty. "Bonito bronceado, J.J. Hola Amy, es un placer conocerte", comenzaba diciendo Harry después de que el medallista y actual presentador de televisión espetase un "¡Estáis de broma!" tras ver quién le iba a enviar el mensaje antes de su actuación.

"No eres un bailarín, lo que demuestra que eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas. Y eso es más que increíble. Ahora mismo estás dejando boquiabierta a la sociedad", aseguró el duque de Sussex, que rememoró cómo conoció a su colega, quien fue herido de gravedad por una bomba cuando fue destinado como marine a Afganistán en 2011.

"Cuando le conocí, él se había metido dentro de una coraza. Pero, más tarde, cuando ya te vi brillar gracias a los Juegos Invictus, volviste a ser tú mismo, y aquello fue el mejor comienzo para un viaje asombroso", contó Harry, que no pudo evitar emocionarse ante las palabras casi entre lágrimas de su amigo.

"Si él no hubiera creado los Juegos Invictus no habría tenido ese momento tan significativo que cambió mi vida para siempre. No estaría aquí sin él", aseguró Chalmers, que afirmó que para él lo mejor de Harry es no alardeaba de su posición, sino que es "un amigo como cualquier otra persona". Harry no pudo sino bromear diciéndole a J.J. que era bonito que toda Gran Bretaña le estuviera viendo "sobre todo porque estás utilizando esos pantalones cortos tan ajustados".