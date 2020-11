Alfonso Guerra, sobre el pacto del Gobierno con Bildu: "Muchos españoles tienen un nudo en la garganta"

El exvicepresidente del Gobierno con Felipe González, Alfonso Guerra, ha declarado este lunes que el pacto del actual Ejecutivo socialista con Bildu para avanzar en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha creado "un nudo en la garganta" en "muchos españoles".

Así se ha manifestado durante una entrevista en el programa La Hora de La 1 de TVE, donde ha afirmado que "sostener una alianza con Bildu, los nacionalistas y con Podemos creo que no es una tarea digamos democrática".

"Hay muchos españoles y sobre todo socialistas que tienen un nudo en la garganta y están deseando gritarlo: con Bildu no, con Bildu no", ha proseguido.

El veterano socialista ha criticado también la actitud del vicepresidente Pablo Iglesias: "Aparece el vicepresidente Iglesias y dice que Bildu se ha incorporado a la dirección del Estado y al mismo tiempo dice Otegi, nosotros vamos a destruir al régimen del 78. Y el Gobierno no reacciona", ha reprobado.

"Cuando un movimiento de izquierda reaccionaria como Podemos tiene como líder a Carl Schmitt, quien dio cobertura ideológica al partido nazi en Alemania... ese es el hombre al que admiran los que siguen a Podemos", ha espetado.

Guerra ha cargado contra el partido que lidera Pablo Iglesias: "Cuando se critica algo a la izquierda, enseguida la respuesta es: '¿Qué quieres, que gobierne el PP?' Y la gente se amilana y hay menos crítica. Incluso te dicen que eres un facha. Estos de Podemos son así", ha criticado.

Alfonso Guerra sobre el Gobierno: “Cuando se critica algo a la izquierda enseguida la respuesta es: ¿Qué quieres, que gobierne el PP? Y la gente se amilana y hay menos crítica. Incluso te dicen que eres un facha. Estos de Podemos son así”#LaHoraAlfonsoGuerrapic.twitter.com/Qvnng8Auae — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 16, 2020

En opinión de Guerra, "ha habido dos miembros del Gobierno que han acusado de maniobras graves al jefe del Estado y no han sido sesgados. Y no deberían haber durado cinco minutos".

Asimismo, el exvicepresidente del Gobierno ha considerado que "Pedro Sánchez y Albert Rivera cometieron un error al no pactar en mayo de 2019" y que "el propio presidente del Gobierno repitió aquello de que no podría dormir con Iglesias en la presidencia; ahora, duerme con él", ha criticado. "Esa alianza [PSOE-Unidas Podemos] era buena para lograr la moción de censura, pero no era solvente para gobernar", ha añadido.

En este sentido, Guerra ha dicho sobre el expresidente popular Mariano Rajoy que en la moción de censura de 2018, "en lugar de ir a un bar a tomar copas, tenía que haber dimitido".

Críticas a la 'Ley Celaá' de Educación

En esta línea, Guerra ha criticado con dureza el pacto con la formación vasca y la enmienda de la Ley Celáa que elimina el castellano como lengua vehicular. A su juicio, se trata de decisiones "absurdas" que tienen una "repercusión simbólica" para la sociedad.

"Y hay un principio, me parece a mí, en la historia, y es que cuando una sociedad acepta lo absurdo sin reaccionar es una sociedad en decadencia. El español se va a tratar como una lengua extranjera en España. Es un absurdo tan tremendo que si la sociedad asume sin reaccionar.... está en decadencia. Cuando esto se asume así es que la sociedad va hacia atrás", ha sostenido.