Los hoteles murcianos se ofrecen para su medicalización ante el agravamiento de la pandemia

"Nuestros hoteles están disponibles para ayudar a la sociedad murciana, por el bien de todos. Si es necesario montar unidades hospitalarias en sus instalaciones, la Consejería de Salud puede contar con ellos", explica el presidente de la entidad, Juan Carlos García.

No es la primera vez que los hoteles murcianos se prestan a colaborar durante esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus. No en vano, ya dispusieron alojamiento para trabajadores (sanitarios, transportistas, etc.) y colaboraron con organizaciones benéficas con ayuda directa de sus miembros o con la donación de sus excedentes de producto.

Además, destinaron más de 10.000 gorros de ducha impermeables para que los usaran los profesionales sanitarios en los hospitales regionales, según informaron fuentes de Hostemur en un comunicado.

"Son momentos difíciles para todos, para las personas y para las empresas. Pero debemos arrimar el hombro, haciendo todo lo que esté en nuestra mano, para ayudar en esta situación tan delicada", manifiesta García.