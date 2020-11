Una ajuda especial per a 37.000 valencians que van esgotar l'atur

La crisi sanitària que ha portat amb si l'expansió del coronavirus és, clarament, també una crisi econòmica. Constància d'això deixen els milers d’ERTO anunciats per les empreses de tots els sectors i de tot el país i, com a conseqüència, les milers i milers de persones que s'han quedat sense ocupació durant aquests últims mesos i que han hagut de tirar de l'atur com a única salvació (en cas de tindre opció al mateix).

És per això que la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana va anunciar ahir una nova mesura que beneficia, precisament, als qui van esgotar la seua prestació per desocupació durant el primer estat d'alarma decretat per la pandèmia (del 14 de març al 21 de juny). L'ajuda –de caràcter especial i emmarcada en el Reial decret llei 30/2020 del 29 de setembre– consisteix en el fet que puguen continuar rebent el subsidi durant altres tres mesos i pretén compensar així eixa absència d'ingressos.

El Ministeri de Treball i Economia social va aprovar la setmana passada aquesta mesura, que podrà beneficiar a més de 37.000 valencians. Concretament, segons les dades que maneja la Delegació del Govern, un total de 37.193 persones residents en la Comunitat Valenciana són potencials subsidiaris de l'ajuda, ja que van esgotar una prestació contributiva o un subsidi durant l'estat d'alarma i no tenen una altra prestació per desocupació reconeguda posteriorment. A la província de València es van comptabilitzar 18.043 persones, a Alacant, 14.426, i a Castelló, altres 4.724.

La delegada del Govern en la Comunitat, Gloria Calero, va destacar que el propòsit d'aquesta mesura és “defensar l'ocupació i garantir la viabilitat futura de les empreses cobrint diferents objectius”. Així, va assenyalar que en els últims dies, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va remetre una carta a la ciutadania valenciana que podrà acollir-se a la iniciativa informant dels tràmits que han de seguir perquè se'ls puga concedir.

Aquests tràmits, això sí, s'han intentat simplificar “al màxim” per a facilitar les sol·licituds, i el termini per a presentar-les finalitza el pròxim 30 de novembre. “Es tracta d'un subsidi de desocupació que compleix amb el compromís d'aquest Govern de no deixar a ningú arrere per una crisi sanitària que ha colpejat al món sencer. Aquest Govern continuarà destinant els recursos que siguen necessaris per a protegir a les persones treballadores”, va insistir Calero. La sol·licitud es pot realitzar tant de manera online com presencial.

En el primer dels casos cal accedir a la web del SEPE (www.sepe.es) i enviar, des d'eixa mateixa pàgina, un formulari de presol·licitud de la prestació. Per a fer-ho presencialment cal dirigir-se a l'oficina del SEPE, després de demanar cita prèvia en la mateixa web o per telèfon, i emplenar el model oficial de sol·licitud.

En aquesta línia, Calero va subratllar que qualsevol d'aquests tràmits, realitzats fins al dia 30, suposarà que la sol·licitud conste ja com presentada en termini. Cal recordar que als potencials beneficiaris se'ls comunica en la carta que s'ha regulat una ajuda especial, gestionada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, el SEPE, que pretén compensar, durant tres mesos, eixa absència d'ingressos.

Aquests possibles beneficiaris han d'estar en situació de desocupació i inscrits en els sistemes públics com a demandants. També podran accedir al subsidi les persones que estiguen complint el mes d'espera per a accedir al subsidi d'esgotament de la prestació contributiva. No obstant això, el subsidi no serà compatible amb la percepció de la renda mínima, la renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues de qualsevol Administració pública.

Quasi 60.000 valencians, afectats per un ERTO

Fins a 58.470 treballadors de la Comunitat estaven afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) el mes d'octubre passat, el que suposa el 8% del total dels afectats en tota Espanya. En el pitjor moment de la crisi, el 30 d'abril, van arribar a ser 299.733 i els treballadors que han eixit d'un ERTO en la Comunitat representen un 80,5%, enfront del 76% del total nacional.

El sector serveis és, sens dubte, el més castigat, per la qual cosa els representants de l'hostaleria i l'oci nocturn reivindiquen diàriament l'ampliació dels ERTO fins a la fi del nou estat d'alarma, que va començar el 25 d'octubre –el 9 de novembre es va ampliar– i acabarà el 9 de maig.

663 milions del Fons Covid

La Comunitat Valenciana ha rebut ja un total de 663,8 milions d'euros procedents del Fons Covid-19 creat pel Govern central per a fer front a l'impacte de la pandèmia i que té caràcter de no reembossable (449,6 es refereixen a despesa sanitària i 214,2 a educació). Així es va donar a conéixer aquest passat cap de setmana. Els fons rebuts fins ara suposen el 7,5% dels 6.000 milions consignats per a sufragar la despesa sanitària i el 10,7% per a fer el propi amb les despeses d'educació.

Construcció, un altre sector en crisis

Dolents dades per al sector de la construcció en la Comunitat: l'obra pública està al 50% de licitació, els visats de projectes per a edificació s'han reduït un 40% i 16.000 treballadors segueixen en ERTO, el 15% de la població activa que hi havia abans del mes de març.