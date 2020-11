Isa Pantoja se pone de parte de su madre y recrimina que su hermano Kiko Rivera exponga posibles delitos

La guerra civil en la familia Pantoja sigue adelante con unos y otros posicionándose a favor o en contra de Isabel Pantoja y dando a la audiencia y a Mediaset los secretos del clan de Cantora.

La última ha sido Isa Pantoja, que aunque está encerrada en La casa fuerte, programa en el que concursa, es puntualmente informada de todo lo que pasa fuera con su hermano Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja y de la pelea que ambos sostienen por la herencia de Paquirri.

Jorge Javier Vázquez le contó a la concursante y le enseñó vídeos del último Deluxe al que había acudido Kiko, donde reveló asuntos oscuros de su madre, entre otros, que Isabel Pantoja había denunciado el robo de las pertenencias de Paquirri, pero que en realidad, éstas seguían en Cantora.

"Me imaginaba cualquier cosa de mi hermano hacia mi madre. Cualquier adjetivo pero eso no me lo esperaba para nada, porque no solamente es lo que cuenta, es lo que viene después. Decir quiere hay pertenencias cuando no deberían estar. Es muy fuerte", decía Isa Pantoja en directo.

Isa Pantoja entendía el enfado de su hermano, pero le recriminaba que cuente los secretos familiares en un plató. "No le encuentro explicación para que lo tenga que decir. No es el sitio. Entiendo a mi hermano pero la manera de hacerlo en un plató, eso no lo comparto", decía la más joven del clan Pantoja.

En cualquier caso, ambos hermanos coinciden en no dejar en buen lugar a su tío, Agustín Pantoja, hombre de confianza de Isabel Pantoja.

"Siempre me decía mi madre que si hablaba de tito Agustín me iba a demandar", revelaba Isa Pantoja, que dejaba claro que no se lleva nada bien con su tío.

"Mi madre toda la vida se la ha pasado trabajo y ha tenido que mantener a todo el mundo. Mi punto de vista es que ella con quien convive es con él y no quiere separarse", opinaba la joven.