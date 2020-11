La polémica persigue a Fernando Simón: predicciones fallidas, problemas con los médicos, machismo, contradicciones, apariciones mediáticas...

Fernando Simón, la cara más visible del Gobierno en la crisis sanitaria del coronavirus, parece estar siempre rodeado por la polémica. Es cierto que sus apariciones públicas son diarias y que está continuamente haciendo declaraciones, pero el director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha rebasado en ocasiones líneas rojas y se ha excedido en sus opiniones o vaticinios.

Su última metedura de pata se ha producido al hablar sobre el número de contagios de los profesionales sanitarios. "En cuanto a los profesionales sanitarios, no es una cuestión de material, que está disponible desde hace ya muchísimo tiempo, pero sí que es cierto que hay otros factores importantes. Primero, una menor saturación de los hospitales reduce riesgos, un aprendizaje de los profesionales durante todo el proceso de la primera ola reduce riesgos en la ola actual, un aprendizaje de los gestores de los hospitales que establecen mejores circuitos y mejores mecanismos de protección y control de la infección favorece una reducción de riesgo para los profesionales, y obviamente, mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos mismos profesionales se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral", aseguró Simón el pasado jueves en una rueda de presa.

Esta declaración ha provocado que 52 colegios de médicos de España, representados en el Consejo General de Colegios de Médicos, hayan pedido su cese "por su incapacidad manifiesta y prolongada durante la evolución de la pandemia". A juicio de estos profesionales, las palabras de Simón son un testimonio que evidencia una "ignorancia manifiesta" de su trabajo, de su responsabilidad y de su vocación. Desde el pasado mes de marzo, cuando estalló la pandemia, Fernando Simón ha protagonizado numerosas polémicas. A continuación, repasamos algunas de las más destacadas:

Chiste machista de "enfermeras infecciosas"

Noviembre comenzaba con la entrevista de Simón y los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou en Facebook Live en la que el epidemiólogo respondió a una pregunta irónica sobre si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". Simón dijo que "si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

La contestación desató una oleada de críticas encabezadas por el Consejo General de Enfermería a través de su presidenta, Pilar Fernández, que consideró las palabras de Simón como "impropias de un experto científico" y las calificó de "atentado contra la dignidad de la mujer".

El Gobierno presionó a Simón mediante declaraciones públicas del ministro de Sanidad Salvador Illa, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para que pidiera disculpas públicamente. Así lo hizo el portavoz de Sanidad en su rueda de prensa del 3 de noviembre en la que admitió que "ha quedado claro que tengo mucho camino para aprender y hacerlo mejor" y añadió que "trataré de no cometer errores de este tipo".

PCR en los aeropuertos

También este mes de noviembre Fernando Simón ha sido criticado su reticencia hacia una norma recién establecida por el Gobierno sobre los controles en los aeropuertos a las personas que llegan procedentes de otros países, una medidad que llevaba reclamando la Comunidad de Madrid desde mayo para intentar controlar la entrada del virus por Barajas.

Sobre la decisión del Gobierno de obligar a los viajeros internacionales que quieran entrar a España a presentar una PCR negativa, Simón consideró que la medida "no compensa" por el bajo impacto que va a tener en la transmisión.

Contradicciones y predicciones erróneas

Han sido varias las ocasiones en la que el director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se ha corregido a sí mismo y ha modificado sus pronósticos sobre la evolución de la pandemia.

Por ejemplo, el pasado 9 de noviembre Simón que la pandemia estaba en "fase de remisión" a pesar del aumento de que la cifra de fallecidos iba marcando máximos cada día, lo que generó cierta incomprensión en algunos sectores de la opinión pública.

Algo parecido le ocurrió en octubre, cuando pasó de defender, una “fase de estabilización de contagios previa a un posible descenso” el jueves 15 a observar un “ligero incremento” el lunes 19.

Otro de sus errores más criticados fue la negación de la pandemia solo unos días antes de que se decretase el estado de alarma y el confinamiento domiciliario en marzo. “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperamos que no haya transmisión local. Si la hay, será muy limitada y muy controlada”, dijo el pasado 19 de marzo. En declaraciones al Heraldo de Aragón también afirmó en febrero: "No hay razón para alarmarse con el coronavirus".

“España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. No habrá transmisión local. Si la hay, será muy limitada y muy controlada”



Todo un visionario. pic.twitter.com/phnH0AAe6r — Hugo Manchón (@hugomanchon) March 10, 2020

Aparición en medios: motero y aventurero

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias concedió una entrevista a El País Semanal como un verdadero motero: con chupa de cuero y a lomos de un potente ciclomotor. Sin embargo, más que por su indumentaria, las críticas a Simón se debieron a su aparente frivolidad a la hora de hablar de las muertes causadas por el coronavirus: "¿Qué más da una cifra más alta que otra o más baja cuando hablamos de 28.000 víctimas? ¿Cambia algo? Ya lo dicen algunos periodistas, que un muerto resulta noticia y mil ya pasan a ser estadística. Los datos son útiles si sirven para entender el problema y darle solución. Nuestro trabajo no tiene que ver con individuos, sino con poblaciones".

También estuvo en el ojo de la polémica por supresencia en el programa 'Planeta Calleja' en plena segunda ola del coronavirus. "Mis vacaciones son mis vacaciones, no las voy a comentar", apuntó en rueda de prensa.

“Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el Ministerio”, explicó en un vídeo con el presentador del programa, Jesús Calleja. “Estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir”, añadió.

Comité de expertos

Han sido innumerables las ocasiones en las que a Fernando Simón se le ha preguntado por la identidad de las personas que forman el comité de expertos que asesoran al Gobierno y nunca ha dado una respuesta concreta. “No les voy a dar el nombre de ninguna persona del equipo”, respondía tajante el 6 de mayo.

“Las presiones que sufre cualquier persona a la que se nombre […] acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad […] Lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible”, justificaba para no dar sus nombres. El único dato que apuntó es que se trataba de 12 técnicos "que trabajan en la Dirección General de Salud Pública".

En julio, el Gobierno reconoció en una respuesta oficial al Consejo de Transparencia que no existió ningún comité de expertos encargado de decidir qué territorios iban avanzando en la desescalada del confinamiento.

Enfrentamiento con la cultura

Fernando Simón fue cuestionado en octubre sobre la razón por las cual en Europa varios países estavab cerrando sus cines y teatros. "Es por los riesgos asociados a las entradas y salidas de esos espectáculos y al postcine y posteatro. La gente, una vez que va al teatro o al cine, no se recoge directamente en casa, sino que se juntan y se van a los bares y eso interesa no favorecerlo", dijo en aquella ocasión Simón.

Esto provocó una lluvia de críticas por parte del sector, sobre todo porque un estudio reciente decía que en las actividades culturales solo se había producido un brote de los 8.488 detectados y que no había sido en una sala cine.

"Este señor dice que el peligro de los teatros/cines es el ocio posterior, y no se da cuenta del escupitajo en la cara que supone eso para el sector de la Cultura?! Intolerable, no juegue con nuestro pan", escribía el actor Rubén Ochandiano.