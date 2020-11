Sanidad duda de si España ya deja atrás la segunda ola o si la situación se agravará más

Ya han pasado tres semanas desde que el 25 de octubre se decretó el segundo estado de alarma que dio el "marco jurídico" para que los gobiernos autonómicos limitaran movimientos, relaciones sociales y actividades económicas.

Llega, por tanto, el momento de que Gobierno central y comunidades evalúen si medidas como los cierres perimetrales de barrios, ciudades o comunidades, los toques de queda o la clausura de la hostelería están funcionando o, si en caso contrario, es necesario tomar decisiones más drásticas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido en que hacían falta "dos o tres semanas" para evaluar el impacto de las medidas para rechazar los confinamientos totales que piden varias comunidades. El Gobierno intenta postergar lo máximo que ejecutivos regionales tomen una medida de ese tipo, al mismo tiempo que mantiene la cautela sobre la evolución de la pandemia. En los últimos días ha dado un respiro y se registra una "estabilización", lo que lleva al Gobierno a pensar que el estado de alarma "está dando sus frutos", dijo el viernes Pedro Sánchez.

Sin embargo, Illa no lanza las campanas al vuelo, mucho menos las de la Navidad. Los técnicos de Sanidad no tienen muy claro todavía si la ligera mejoría es señal de que, igual que entró antes, España está saliendo en primer lugar de la segunda ola o si, por el contrario, la grave situación que viven otros países europeos todavía tiene que llegar aquí. Hace unos días, Illa afirmaba que aunque los datos parecen mejorar "tienen que bajar más". Y que aún no es momento de anticipar en qué condiciones estaremos en Navidad porque la situación es "muy frágil". El Gobierno se mira frente al espejo europeo, particularmente al italiano, que entró muy bien al otoño antes de experimentar un súbito aumento de los contagios.

Hoy por hoy, el Gobierno puede descartar que pueda ocurrir algo parecido en España pero, sin embargo, todavía pide "esperar y aguantar" a los presidentes autonómicos que reclaman abiertamente un confinamiento domiciliario.

Esta es la respuesta que el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, reveló el viernes que le dio el ministro en respuesta a su petición para confinar en sus casas a los habitantes de Burgos, donde ha cerrado la hostelería y ya solo se permiten reuniones de hasta tres personas, no seis como en el resto de España. Sin luz verde del Gobierno central, Mañueco ha pedido un "confinamiento voluntario e inteligente" a sus ciudadanos, para que vayan de casa al trabajo y del trabajo a casa, y limiten el ocio a paseos y deporte al aire libre.

Castilla y León es una de las tres comunidades que la semana pasada pidieron a Illa que tuviera previsto el confinamiento domiciliario, junto con País Vasco y Andalucía y pidieron una "herramienta legal" para poder decretarlo de forma ágil. El presidente de esta última comunidad, Juanma Moreno se mostró dispuesto a soportar el "desgaste" que una medida de este tipo provocaría y del que el Gobierno también es consciente.

Con estas tres comunidades, Asturias también pidió confinar a la población y en los últimos días ha registrado una evolución que ilustra bien la incertidumbre con que los políticos afrontan la gestión de una pandemia que mejora en algunos lugares, como Madrid, donde se acaban de desconfinar diez barrios. También Cataluña registra cierta estabilización.

Tras días de leve mejoría, el jueves se preveía "flexibilizar" ciertas medidas en el comercio en una reunión que se canceló por la "negativa evolución" de la situación. Se ha pospuesto hasta mañana, un día antes del Consejo Interterritorial de Sanidad que cada semana la analiza las medidas y donde Illa y los consejeros de Sanidad deberán determinar si es necesario, y hasta dónde, restringir aún más movimientos y actividades.

Evolución de la pandemia

Sánchez se reúne con los agentes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para este lunes a los agentes sociales en la Moncloa para constituir la Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia que servirá de cauce para regular las negociaciones con Europa en relación con los fondos de ayuda. La reunión tendrá lugar a las 13.00 horas y asistirán representantes de la patronal CEOE y los sindicatos.