'La nave del olvido', una historia de "liberación" sobre el amor en Chile llega al Festival de Cine

'La nave del olvido', rodada durante 2016, es la ópera prima de Nicol Ruiz, y en ella se narra la historia de Claudina, una mujer de campo que, tras la muerte de su esposo, descubre su sexualidad y la libertad con el amor de otra mujer en un pueblo llamado Lautaro, donde se avistan naves de origen desconocido. El filme está interpretado por Rosa Ramírez, Romana Satt y Gabriela Arancibia, entre otros, según se indica en nota de prensa.

Ruiz ha explicado en su conexión virtual con Huelva que 'La nave del olvido' es una "película de largo aliento" que traía en su interior desde que salió de la Universidad. Con ella, Ruiz buscaba "mostrarle a las personas que hay otras posibilidades y que la libertad personal es posible, no importa la edad".

La directora ha remarcado que tratar el tema abordado en esta cinta, "el amor libre, la libertad" es "muy relevante y necesario".Esta película sobre "la liberación", ha contado, la afrontó "desde el punto de vista de la libertad personal de las mujeres" porque "este tipo de mensaje les tiene que llegar a todas las personas, grandes, chicos, medianos, hombres y mujeres".

Nicol Ruiz ha admitido que "hablar de la libertad implica un proceso muy valiente, necesario y doloroso" y que, por ello, "quería abordarlo desde la ternura para que el espectador pudiera tener una cercanía con Claudina como un amigo".

Rosa Ramírez ha explicado que interpretar a Claudina le ha permitido contribuir a un objetivo "importante" como es el "hablar de temas en los que en Chile no se habla abiertamente" aún. "Hablar de la sexualidad en mi país es bien difícil, todavía se castiga la homosexualidad y para mí fue un desafío en lo personal pero también un regalo la posibilidad de trabajar en el cine de la mano de una mujer que no conocía un tema del que necesitamos hablar", ha asegurado.

En el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Ruiz asegura haber sido recibida "con mucho cariño" a pesar de ser una edición virtual. "Me siento como si hubiese ganado un millón de dólares, estoy contenta de estar participando en este festival en un lugar donde las personas son muy cariñosas, eso me queda de este festival y no me voy a olvidar de él", ha admitido.

'LA FIESTA SILENCIOSA'

Por otra parte, La Sección Oficial de Largometrajes proyecta desde este sábado en Filmin 'La fiesta silenciosa', producción argentina que ha sido presentada este domingo por su director, Diego Fried, la actriz Jazmín Stuart y el productor Martín Aliaga.

El largometraje, codirigido por Federico Finkielstain, es la tercera realización de tras 'Sangrita' (2005) y 'Vino' (2010), y en él ofrece un thriller basado en una experiencia violenta de una mujerque está a punto de casarse. El filme está interpretado por Jazmín Stuart, quien ya estuviera en el Festival de Huelva en 2018 como codirectora de 'Recreo', Gerardo Romano, Esteban Bigliardi,Gastón Cocchiarale y Lautaro Bettoni.

Diego Fried ha abierto la rueda de prensa virtual asegurando que tiene "un recuerdo fantástico" del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en el que ya ha estado, y ha valorado la circunstancia de que la edición de este año sea virtual, destacando que "lo bueno dentro de lo malo es que llega a más gente".

El director ha explicado que lo que siempre buscó desde la fase de creación del guión es que la película tuviese "varias capas de lectura". Esas capas, finalmente, están representadas en las capas del personaje protagonista, Laura, que "está en conflicto con el deber" y bajo "presión social", viviendo todo "un proceso interno" a lo largo de la noche durante la que transcurre la historia.

"Uno de los grandes desafíos es que todo lo que pasa esa noche se vea real y en gran medida eso se logró con el personaje que hace Jazmín", ha comentado, valorando el trabajo realizado por laprotagonista.

La propia Jazmín Stuart ha explicado que interpretar a Laura ha resultado para ella "una experiencia muy intensa y de mucha riqueza a nivel de exploración actoral, porque cada una de las fases porlas que el personaje va atravesando es un universo". Stuart ha destacado que el personaje de Laura, a pesar de ser una mujer de 40 años "tiene dentro una inquietud y una suerte de rebeldía" que lepermite desmarcarse de "arquetipo de un personaje femenino de 40 años".

Martín Aliaga, por su parte, ha explicado que apostó por el proyecto porque es una historia que tiene un pulso que "siempre va para adelante" y también le convenció que estuviera protagonizadapor una mujer. Aliaga ha destacado que cada vez haya películas en las que se narren historias "violentas pero reales".