"Me he comido una bolita de cristal y me he metido dos rayas de farlopa": la frase viral de un vecino a unos policías 

Una escena del programa En el punto de mira de la cadena Cuatro se ha convertido en nuevo fenómeno viral gracias a la surrealista conversación de unos agentes de Policía y un vecino con la música demasiado alta.

Tras las quejas de los vecinos, los agentes se presentan en casa del protagonista. "Buenas noches, caballeros", saluda el personaje, que informa después de que "Me he comido una bolita de cristal y me he metido dos rayas de farlopa. ¡Así!". "No te puedo dar el carnet porque no sé ni de dónde estás. Llevo una castaña que flipas", añade.

Los agentes se interesan por su estado: "¿Pero está usted bien?", a lo que el hombre responde: "¿Yo? De puta madre. Pero sí, entiendo que me he pasado un poco con la música".

"No estoy solo, estoy con mi colega. Ella está mejor que yo. Si queréis pasar estáis invitados. ¿Cuántos sois?", añade el interpelado, que al ver las cámaras se anima: "Ah, sí, en el punto de mira. Pues mira, yo soy rebelde pero porque el mundo me ha hecho así".

Un usuario de Twitter compartió el vídeo y acumula más de un millón de reproducciones.