Jacobo Ostos niega que en su casa se hayan organizado fiestas ilegales: "Estoy recibiendo amenazas de muerte"

Marta Riesco, aseguró en El programa de Ana Rosa que Jacobo Ostos estaba organizando fiestas ilegales en el sótano de su casa, algo que estaría prohibido por la normativa vigente que impide reuniones de más de seis personas en las viviendas.

Según la periodista, Jacobo Ostos estaría cobrando una entrada de 1.000 euros a cada asistente.

La Guardia Civil habría tenido que acudir debido a la queja de los vecinos por el ruido, pero no pudieron certificar que había una fiesta en el interior porque no atendió a los agentes.

En ese momento, los asistentes abandonaron el domicilio y fueron multados por estar en la calle durante el horario del toque de queda.

Jacobo Ostos ha querido desmentir en Cuatro al día las acusaciones: "Yo jamás he hecho una fiesta en estado de alarma en mi casa y muchísimo menos he cobrado por ello. Anoche simplemente estábamos en mi casa mi padre, mi madre, mi pareja y yo".

"Estoy recibiendo amenazas de muerte, comentarios que no os podéis imaginar. No bebo, no fumo, no me drogo, jamás haría algo semejante. No entiendo el motivo de esto", concluía.

Sin embargo, Marta Riesco afirmaba tener "audios" de sus "amigos donde informan del dinero que están pagando y cuando se están celebrando".