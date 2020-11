Luis Cristóbal cambia Madrid por Arguis (Huesca), un pueblo para vivir y estar conectado.

Ambos, de 46 años, trabajan en una empresa de comercio electrónico que adquirió una compañía oscense y, tras darles la oportunidad de trabajar desde casa o mudarse, decidieron trasladarse a la ciudad de Huesca.

"En Huesca estábamos muy bien, pero nos gusta mucho el aire libre, el deporte y la naturaleza y decidimos venirnos a vivir a Arguis", ha explicado Luis, en declaraciones a Europa Press.

En un principio se desplazaban desde el pueblo hasta la capital altoaragonesa para ir a trabajar -Arguis se encuentra a 25 kilómetros de Huesca-, pero a raíz del confinamiento motivado por la pandemia de coronavirus, comenzaron con el teletrabajo porque lo podemos hacer en su totalidad desde casa, ha aclarado.

"Afortunadamente, las condiciones para trabajar desde casa son muy buenas, porque hay fibra óptica, y lo hacemos tranquilamente desde aquí. Vinimos a vivir a Arguis porque nos gustaba, y no nos importaba tener que ir todos los días a Huesca, y ahora, desde marzo, teletrabajamos sin problema alguno", ha indicado Luis.

BUENA CONECTIVIDAD

Uno de los motivos que les hizo declinarse por Arguis fue la buena conectividad a internet, según ha destacado Cristóbal: "No solo por el teletrabajo, sino también porque era algo que yo me había planteado antes de venir a Huesca; me interesaba y valoraba mucho tener la posibilidad de estar conectado y vivir en el medio rural".

"Yo conozco bien este tema porque mi madre, cuando se prejubiló, también se fue a vivir a un entorno rural, en una aldea muy pequeña en los Picos de Europa, donde internet es penoso", ha asegurado, por lo que "necesitábamos que la conexión fuera medianamente de calidad", ha agregado.

HUESCA BANDA ANCHA

Arguis, junto con otros muchos municipios de la provincia de Huesca, cuentan con internet de calidad gracias al Plan de Extensión impulsado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH), con el que unos 30.000 habitantes del medio rural tienen la posibilidad de disfrutar de conexión a alta velocidad.

"La conexión es buena. De hecho, algún vecino nuestro trabaja para una empresa suiza desde Arguis, y sin problemas", ha resaltado Luis.

El cambio de la capital de España a un pueblo como Arguis les ha sentado muy bien a Luis y a Carmen. "Nosotros vivíamos en Madrid capital, pero los fines de semana nuestro ocio era irnos fuera, de hecho teníamos una buhardilla alquilada en un pueblo de Segovia".

"Nos gusta ir a montar en bici, caminar, esquiar y, al final, sabíamos un poco lo que queríamos, y sabíamos lo que hacíamos porque teníamos la experiencia de mi madre. Hemos encontrado lo que queríamos", ha recalcado este nuevo vecino de Arguis.

Luis ha subrayado la tranquilidad, la cercanía con el medio ambiente, la posibilidad de hacer deporte y disfrutar de la naturaleza y espera permanecer en este municipio "muchos años más".

La localización de Arguis, a tan solo 25 kilómetros de Huesca, supone un incentivo para algunas familias del perfil de Luis y Carmen, personas que residen aquí y que trabajan desde casa o se desplazan a la capital oscense cada día a sus puestos de trabajo.

"Tenemos vecinos madrileños, gallegos... Es decir, es un pueblo con un perfil especial, porque normalmente en estos pueblitos la mayoría de personas son de avanzada edad", ha matizado.

ASENTAR POBLACIÓN

Luis también ha insistido en la importancia de disponer de los servicios básicos en los municipios del medio rural, tanto para recibir nuevos pobladores como para asentar a sus habitantes.

"El buen funcionamiento de internet ya no es solo importante para poder trabajar, sino también para poder estudiar y no tener que irse del pueblo por la imposibilidad de seguir unas clases", ha referido Luis, añadiendo que este año tanto su pareja como él se han decidido a cursar estudios telemáticos a través de la Universidad a Distancia.

Luis ha concluido animando a la gente a que aproveche las bondades, que son muchas, de vivir en el mundo rural: "El coste de la vida aquí, evidentemente, es menor y la calidad de vida es mejor, por eso, creo que es una ventaja para quienes no se quieran ir del pueblo para estudiar o trabajar".