Diputación.- Itziar Castro y Claudia Riera recogen el Premio Filming Almería para 'Vis a Vis: el Oasis'

The Rat Patrol, Curro Jiménez, Los Camioneros, Doctor Who, Reina de Espadas, Mar de Plástico, Doctor Who, Juego de Tronos o La Casa de Papel son algunas de las producciones por las que Almería ha sido y lo es cada vez más el escenario de series míticas relevantes por los actores que participaron y el éxito de audiencia, de forma que una de las últimas ha sido la ficción internacional 'Vis a vis: el oasis', que ha recibido el Premio Filming Almería, que ha recogido las actrices Itziar Castro y Claudia Riera.