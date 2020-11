Qué son los pandoravirus y por qué algunos científicos no creen que sean virus

Hace unos años se descubrió el concepto de pandoravirus. Pertenecen a la familia de los virus gigantes y pueden ser hasta 10 veces mayores que un virus normal, incluso de tamaño superior a algunas bacterias.

Además, tienen más genes que los virus. Si el de la gripe A tiene un genoma formado por 8 genes, un pandoravirus como el salinus puede tener hasta 2.500.

Pero ahora, recoge la BBC, un estudio del Instituto Hospital Universitario Mediterráneo de Infecciones de Francia replantea si los pandoravirus son virus o en realidad, son un grupo biológico diferente aún por categorizar.

Uno de los motivos es que estos virus podrían ser infectados por otro virus. Otro: los pandoravirus pueden ser capaces de producir su propia energía.

Bernard La Scola, profesor de la Universidad Aix-Marseille, en Francia, dice que "la producción de energía está asociada con el mundo vivocelular, pero ciertamente no con virus que, por definición, no se consideran seres vivos, ya que parasitan a un organismo y explotan su metabolismo energético para poder replicarse. Los hallazgos cuestionan la definición de virus y podrían sugerir que los pandoravirus simplemente no son virus".

David Lamb, científico de la Universidad de Swansea, en Gales, dice que "estructuralmente, los pandoravirus siguen siendo virus por la forma en que se replican".

Según La Scola, por ahora nada sugiere que los pandoravirus puedan suponer un problema: "El mundo de los virus es muy grande. Los patógenos son solo una proporción algo más estudiada. Ahora mismo no hay ningún dato que sugiera que los pandoravirus puedan ser peligrosos".