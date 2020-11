El alcalde de Arnedo pide a sus vecinos que no salgan de casa más que lo imprescindible: "Tenemos que bajar la curva"

Javier García ha realizado esta petición dentro de su perfil oficial de Facebook ante los últimos datos actualizados de la pandemia en la localidad que ha visto aumentar sus casos activos en 42 personas en las últimas 24 horas y pasar de 145 a 187. Se trata de la localidad que más ha visto aumentar sus casos en este periodo de tiempo a pesar de estar confinada desde hace dos semanas.

A través de dicha red social, el alcalde ha explicado que recibe "decenas de mensajes y llamadas alertándome de las reuniones en algunos parques, plazas y zonas de la ciudad con comida y bebida. También de la compra, por parte de grupos de personas, en los supermercados para, presuntamente, reunirse en domicilios, bajos o huertas para merendar o cenar".

Ante ello, asegura, "de nada sirve poner medidas si no las cumplimos" y en este sentido, aclara, "efectivamente no disponemos de recursos humanos suficientes para vigilar cada rincón y a cada infractor, pero, ¿encontramos agentes en cada kilómetro de una carretera o autopista para vigilar si llevamos el cinturón de seguridad?. Nuestro cinturón de seguridad en esta pandemia se llama cumplir las normas. Y se está sancionando".

Javier García ha continuado su escrito explicando que siente "una impotencia enorme" porque "no me canso de repetir que, aunque la norma no lo ha dictado todavía, no debemos salir de casa salvo para lo imprescindible".

Y por ello, ha insistido, "no nos juntemos, por favor".

Por otra parte, ha asegurado, "hay centenares de vecinos que están cumpliendo, privándose de ver a sus familias y amigos. Quedándose en casa para protegerse y proteger a los demás. Hay gente pasándolo muy mal".

Y continúa, "ya vale de culpar a los demás de lo que hacemos nosotros. La hostelería está sacrificándose para evitar que relajemos las medidas en sus establecimientos y haya más contagios. Y mañana será el comercio, y pasado el deporte y al otro la industria".

"Recogemos el café en los bares y nos sentamos en los bancos, burlamos la norma y abrimos los bajos, todos lo estamos viendo. Tenemos que bajar la curva, por favor" porque "sin salud no habrá recuperación económica".

Además, el alcalde explica que "quienes se contagian no son culpables. Muchos de ellos lo hacen a pesar de cumplir, casi de forma inexplicable. Pero muchos otros, se contagian y contagian a los demás porque no lo hacen bien, y lo sabemos".

"No informan a los rastreadores, se pasean rompiendo el aislamiento, se quitan la mascarilla cuando están con personas no convivientes. Lo pido por favor, no salgáis de casa si no es imprescindible. Esto no es una reprimenda, no pretendo amargar a nadie ni ser un pesado, pero ya no se qué más hacer. Se trata de todos nosotros, y siento la obligación de insistir en ello", ha finalizado.