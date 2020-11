Sindicatos ven "rota" la negociación con la Junta tras publicarse el decreto que reorganiza al personal sanitario

Asimismo, han recriminado que lo haga "con un boletín oficial en sábado, de manera traicionera, demostrando una vez más cuál es su forma de actuar", según han revelado los sindicatos a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Por ello, consideran que "la preceptiva negociación con las organizaciones sindicales, ha quedado totalmente rota de manera inesperada, tras la publicación con nocturnidad y alevosía, de un acuerdo que nunca se llegó a negociar".

Y es que, a su juicio, "con la publicación de este Decreto, la Junta de Castilla y León se dispone a cometer el mayor abuso jamás realizado sobre las condiciones de trabajo de cualquier tipo de empleado público, y lo hace además sobre el colectivo que está soportando el envite de una pandemia mal gestionada, los sanitarios".

En este sentido, los sindicatos lamentan que la Junta haya "despreciado e ignorado" la postura negociadora y las propuestas que durante los últimos 10 días les han presentado las organizaciones con la intención de garantizar la prestación de la asistencia sanitaria y la calidad asistencial, además de preservar los derechos de los trabajadores.

Todo sucede, añaden, "como resultado del incumplimiento del Plan de Respuesta contra la pandemia: no se ha reforzado la Atención Primaria; no se ha reforzado la Atención Hospitalaria; no se han contratado rastreadores". "No se sabe dónde ha ido a parar el dinero destinado para este fin, pero desde luego no para la sanidad", han reprochado.

"La sanidad vuelve a ser el escenario de la batalla cada vez menos soterrada entre los socios de gobierno de la comunidad de Castilla y León. Y las consecuencias de esta pelea las pagan los sanitarios y la población. Una sanidad agotada y agobiada por la situación, y que al mismo tiempo sufre el acoso despiadado del propio presidente de su comunidad autónoma, nunca podrá dar la respuesta adecuada a una población también cansada de un tipo de atención que deja de lado cualquier patología diferente de la derivada de la COVID-19", han aseverado.

Por todo ello, consideran que Alfonso Fernández Mañueco "no merece seguir siendo el presidente de Castilla y León ni un minuto más" ya que "no puede seguir denigrando de esta manera a un gobierno ni a una comunidad autónoma".

"Castilla y León no merece tener un presidente que no cumple sus promesas, que miente, y que se ríe y conspira contra sus empleados públicos y contra la población", han aseverado.