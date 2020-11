El hijo del socialista Múgica recuerda a Sánchez el asesinato de su padre a manos de ETA

Rubén Múgica, hijo del histórico dirigente socialista Fernando Múgica, ha recordado este sábado a Pedro Sánchez el asesinato de su padre a manos de la banda terrorista ETA después de que el presidente del Gobierno haya logrado esta semana el apoyo de EH Bildu a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

Con una imagen de la capilla ardiente de su padre, en la que también se ve a Felipe González, Múgica ha apelado a la "memoria".

El mensaje de Múgica se produce en medio de las críticas de algunos barones socialistas y de los partidos de la oposición por el apoyo de EH-Bildu a los presupuestos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado que el Ejecutivo está teniendo que "comulgar con ruedas de molino", algo a lo que les "obliga Pablo Iglesias", quien les está marcando la agenda.

Otros líderes del PSOE como Guillermo Fernández Vara o Susana Díaz también han expresado su discordancia: "Lo único que espero de Bildu es que pidan perdón a los españoles por el daño que hicieron", ha dicho la secretaria general del PSOE de Andalucía el pasado jueves.

Las críticas a Sánchez también han venido desde la oposición, pues el PP vincula el apoyo de la formación abertzale al acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas. "No conozco ningún país europeo que defienda a dictaduras latinoamericanas o que se sustente en un partido que está justificando el asesinato político o no condena el terrorismo o que los partidos que quieren romper la unidad nacional sean determinantes no solo en los presupuestos sino en la educación de nuestros hijos y se permitan excluir la lengua común de todos los españoles como vehicular para las futuras generaciones de españoles", ha manifestado este sábado el lídel del PP, Pablo Casado.

Ciudadanos también ha aprovechado la coyuntura para apelar "a las voces moderadas del PSOE, a la mayoría de los españoles y al sentido común" antes de negociar con el líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, y ha señalado que Sánchez aún tiene tiempo para rectificar.