El presidente de la UCAM dice que ingerir vitamina C "fulmina al coronavirus" y arremete contra la vacuna

El presidente de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), ha vuelto a realizar unas controvertidas declaraciones acerca del coronavirus. José Luis Mendoza aprovechó el acto de apertura del curso académico para decir que "la ingesta de vitamina C en grandes dosis fulmina el coronavirus", al tiempo que arremeter contra la vacuna.

Mendoza dijo que la vacuna contra la Covid-19 puede tener "consecuencias espantosas" recoge el diario local La Verdad.

Mendoza destacó una investigación que se está llevando a cabo en la UCAM para tratar el coronavirus con herramientas de edición génica "para reconocer el ARN de virus en células infectadas, cortarlo y así curar la enfermedad. Esto es mejor que la vacuna, porque la vacuna puede tener consecuencias espantosas".

El presidente de la UCAM insistió en su idea: "La bolsa sube y están ganando fortunas de dinero, pero, ¿quién asegura la vacuna en las debidas condiciones, cuando sabemos que la vacuna que en menor tiempo se fabricó, que fue la de las paperas, tardó cinco años? Es como el que quiere hacer un cocido en diez minutos. Es mucho mejor el tratamiento, destruir el ARN del virus y se acabó la enfermedad del coronavirus".

Según Mendoza, "el 90% de los afectados por coronavirus no tienen nada. ¿Les vas a poner la vacuna a ellos cuando tienen anticuerpos? ¿Qué sentido tiene esto? Que vengan y me lo cuenten. Que no nos engañen".

El presidente de la UCAM puso en valor el uso de la vitamina C: "Los efectos son espeluznantes, en China, en Corea del Sur, en América, lo están utilizando para curar en cáncer. Aquí no nos dejan porque claro, la vitamina C es tan barata... los limones no cuestan mucho. Pero es que el coronavirus lo fulmina. ¿Por qué no deja usarse la vitamina C en grandes dosis?"

Este verano, Mendoza se hizo famoso por decir que la pandemia del coronavirus era "la gran mentira de los Gobiernos", y que "esclavos y servidores de Satanás" querían usar la vacuna "para instalar un 'chis' en el organismo de la población con el que controlar nuestra libertad".