Jared e Ivanka están listos para regresar a un Manhattan que ya no les da la bienvenida

Si las celebraciones que se extendieron por las calles de la ciudad de Nueva York a raíz de la victoria de Joe Biden dejaron una cosa clara, es que los Trump no son bienvenidos en Manhattan, tal y como informa la CNN.

Para el presidente, que cambió su residencia principal el año pasado a Florida , tal vez no sea una pérdida importante, pero para Ivanka Trump y Jared Kushner, las fiestas de barrio que celebran la desaparición de la administración Trump pueden dar una idea de lo que les espera una vez que salgan del país. Casa Blanca.

Ahora que su vida política en Washington ha terminado, la pregunta para esta pareja de poder que alguna vez fue dorada es qué ha significado para su marca su tiempo en el centro de atención política, particularmente en sus viejos terrenos de Manhattan.

"[El presidente] fue tan terrible y divisivo acerca de Nueva York, diciendo que es una pesadilla o que está vacío, o que ha estado", dijo Jill Kargman, escritora, residente del Upper East Side e hija del ex presidente de Chanel que ha socializado en eventos con la pareja en el pasado. "Nadie aquí va a olvidar eso. Incluso volver aquí después de todo lo que ha dicho, no va a funcionar".

En los días antes de que fueran habitantes de la Casa Blanca, Kushner y Trump habitaban una parte enrarecida de la sociedad de Nueva York.

Frecuentaban la Met Gala, ella con un vestido azul real sin tirantes un año y un mono escarlata sin espalda al siguiente, y la fiesta de Vanity Fair para el Festival de Cine de Tribeca. Hizo las rondas en eventos de moda, asistiendo a los desfiles de Carolina Herrera, una celebración del Lincoln Center for the Performing Arts para el diseñador italiano Valentino y los premios Glamour Women of the Year.

Ahora, sin embargo, es posible que no les guste lo que encuentren si regresan. Un vistazo de lo que probablemente les espera se exhibió en Times Square el mes pasado, donde el Proyecto Lincoln anti-Trump sacó un espacio publicitario en un par de vallas publicitarias de Times Square que mostraban sus caras sonrientes junto con estadísticas de muertes por coronavirus y una ilustración de bolsas para cadáveres. Cuando la pareja amenazó con presentar una demanda , el grupo transfirió las tablas a un camión con vallas publicitarias que rodeaba la Torre Trump y en un barco que zarpó hacia Mar-A-Lago, según los tweets del cofundador del proyecto.

Nueva York no es el único lugar al que llamar hogar, por supuesto. Si bien la pareja ha sido callada sobre dónde pretenden residir después de la Casa Blanca, han mantenido su extenso apartamento en el Upper East Side, dijo un funcionario del East Wing, y están considerando la posibilidad de pasar más tiempo en Nueva Jersey, según a una fuente familiarizada con el pensamiento de la pareja.

Dos fuentes que han trabajado con la pareja creen que pueden terminar en Florida, específicamente en el área de Palm Beach. Trump ha acumulado una cantidad de conocidos en el estado, tanto social como políticamente, y en los últimos meses visitó Florida al menos cinco veces, organizando eventos de campaña en áreas republicanas como Sarasota, pero también haciendo apariciones en Miami. Una base de operaciones en Florida no solo le proporcionaría a Trump una plataforma si mirara una futura carrera política allí, y también evitaría que la pareja se enfrente a Nueva York.

Sin embargo, Mar-a-Lago no es una opción para su residencia permanente, según una fuente con conocimiento de la dinámica familiar. Aunque Ivanka Trump tiene una casa de huéspedes privada allí, Mar-a-Lago es el hogar preferido de la primera dama y ella y la hija del presidente tienen una relación fría.

Mientras tanto, Washington puede que ya no tenga mucho atractivo. "Ellos sólo conocen el DC de estar en el poder", dijo un republicano de alto rango. "Espere hasta que se den cuenta de que nadie está atendiendo sus llamadas".

De hecho, dentro de la Casa Blanca, según las fuentes, la expectativa es alta para que regresen a Manhattan, incluso si eso significa un regreso a casa inhóspito para la pareja.

Por un lado, cualquiera puede decidir regresar a sus respectivos negocios familiares, donde cada uno trabajó antes de la Casa Blanca. Los representantes de Ivanka Trump y Kushner Companies no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre esta historia. Un portavoz de la Organización Trump remitió las llamadas a la Casa Blanca.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo de Kushner que "hay una gran cantidad de oportunidades para explorar", y señaló su participación en la reforma de la justicia penal y los Juegos Olímpicos, entre otros asuntos. El funcionario agregó: "Habrá muchas oportunidades disponibles, y ahora mismo es prematuro especular".