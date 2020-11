Cayetano Rivera muestra su apoyo a su hermano Kiko con una significativa foto

Las confesiones de Kiko Rivera acerca de la actuación de Isabel Pantoja en torno a la herencia de Paquirri ha provocado las reacciones de varios miembros de la familia.

Fran Riverallamaba llorando durante la emisión del programa Cantora: la herencia envenenada para mostrarse al lado de su hermano.

Cayetano Rivera también ha querido mostrarle su apoyo al hijo pequeño de Francisco Rivera a través de una publicación en Instagram en la que se puede ver a los dos hermanos en una significativa foto: Paquirri está en el fondo de los dos.

"Hermano, siempre contigo", ha escrito.

Este viernes, Kiko Rivera reconocía mostrarse abierto a una mejora de la relación con su familia paterna, algo que su madre le había impedido a lo largo de toda su vida.

"Me has criado a mí haciéndome pensar que todo lo que se apellidaba Rivera no era bueno y te he creído y te he vuelto a creer", le reprochaba a su madre.